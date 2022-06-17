中國房價跌勢趨緩 70城上月跌幅縮小 一線城市新屋價格反彈

中國70個大中城市5月商品住宅銷售價格較上月整體延續降勢，但降勢趨緩。（中新社）

中國國家統計局16日公布5月70個大中城市房市價格統計，新房價 格比4月上升的城市有25個，增加了七個，價格下跌的城市有43個，減少四個；價格不變的城市有二個，比4月減少三個。

受疫情 緩和及政策加碼影響，5月70城市樓價比4月的跌幅0.2%縮小至0.1%，雖然延續下跌但跌勢趨緩，顯示房市開始從谷底復甦。

從城市能級看，一線城市新房價格比4月上漲0.4%，漲幅擴大0.2個百分點；二線城市比4月則下降0.1%，降幅與4月相同；三線城市比4月下降0.3%，降幅比4月收窄0.3個百分點。重點城市中，跟去年同期相比，北京房價漲幅領跑全國；跟4月相比，成都樓市交易活躍，新房、二手房價格領漲。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，在5月LPR定向降息拉動房貸利率 下調、以及穩經濟大盤的紓困政策支持下，樓市一波又一波的利好政策下，資金面改善對居民購買力的拉動效應十分顯著，特別是在一線及熱點二線城市，新房價格反彈明顯。

雖然新房市場有所回暖，但分析師指出，目前樓市的復甦並不穩定。界面新聞報導，雖然熱點城市新房看房量增加，但轉化率仍比較低，導致很多開發商不得不繼續降價促銷。同時，近期二手房掛牌量增加，恐拖累新房市場。

據國家統計局數據顯示，5月70大中城市中，二手房價較4月下降城市有53個，比4月增加三個；價格上升的城市有15個，與4月持平；價格不變的城市有二個，比4月減少三個。

從各線城市看，一線城市二手住宅銷售價格由4月上漲0.4%轉為持平。其中，廣州和深圳分別比4月上升0.2%和0.1%，北京則下降0.1%，上海持平；二線城市較4月下降0.3%，降幅與4月相同；三線城市較4月下降0.5%，降幅比4月擴大0.2個百分點。

中原地產首席分析師張大偉認為，當下樓市面臨的問題已經不只是房地產問題，更多是對經濟的預期問題，疫情不穩定，市場很難穩定。

張大偉還指出，雖然各種刺激政策頻繁發布，但疫情持續，購房者信心低迷。市場期待更多的積極政策。目前一二線城市大部分穩樓市政策集中在放寬購房者資格，實際新房貸款利率下調到4.25%的基本集中在市場較差的三四線城市，且少數二線城市也是庫存積壓嚴重區域。

專家：樓市最艱難時刻已過

記者陳言喬／綜合報導

中國70個大中城市商品住宅銷售價格5月雖延續下降，但降幅趨緩。專家解讀，目前樓市已經處於築底回升階段，最為艱難的時刻已經慢慢過去。

5月中國國務院召開全國穩住經濟大盤會議，釋放強烈的撐地產信號，97省市跟進利好政策，核心一二線房貸利率全面下調。在利好政策的加持下，地產行業企穩跡象顯現。

克而瑞研究指出，「市場底」出現實質好轉，市場信心開始恢復。5月商品房銷售觸底比4月回升，主要原因是各省市的調控放鬆政策應出盡出，頻率和力度有效地觸動了購房者，放棄觀望入市購房。

中信證券發布研報指出，5月房地產運行數據已證明了政策正在起作用。但信用、交付、開竣工、拿地等方面的問題，又可能推動政策在6月下旬之後轉為更加積極。分析認為6月下旬既是舊政策起效的窗口，也是新政策繼續出台的窗口，看好房地產藍籌的投資價值。

58安居客房產研究院分院院長張波認為，房市最艱難的時刻已經慢慢過去，特別是一二線熱點城市的復甦正在加快，5月份，一線城市新建商品住宅銷售價格漲幅擴大。除了上海受疫情影響市場成交暫停外，其他城市的復甦依然持續。

諸葛找房數據研究中心高級分析師陳霄指出，各地出台支持性樓市政策超220次，其中5月單月出台政策達99次，政策之頻繁前所未有。而且信貸端亦迎來新利好，各地房貸利率最低可降至4.25%。多重利好疊加對提振市場信心起了作用。