人行決策「以我為主」 專家：中貸款市場利率不會動

美國聯準會 升息3碼，中國人民銀行會不會跟進受到關注，中國專家分析，中國貨幣 政策在「以我為主」的基調下，預估20日公布的貸款市場報價利率 （LPR）將保持不動。

人行近期公開市場操作顯示，貨幣政策維持不變的可能性相當高，人行15日公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展人民幣2000億元（約299.2億美元）中期借貸便利（MLF）操作和人民幣100億元（約14.9億美元）公開市場逆回購操作，中標利率均不變。

另外，人行在今年3月增量平價續做MLF之後，MLF在4月、5月和6月均保持等量平價續做。

從操作利率上看，MLF操作利率已連續五個月保持不變。在之前的1月17日，人行將一年期MLF利率和7天期逆回購利率均下調10個基點至2.85%和2.10%。

法人機構東方金誠認為，在美國高通膨壓力下，美國聯準會正在加快收緊貨幣政策。

受此影響，近期美債收益率衝高，中美利差倒掛幅度擴大，美元升值給人民幣帶來一定貶值壓力，但中國貨幣政策在「以我為主」的基調下，現階段也會更加關注內外平衡，盡量避免兩國貨幣政策在政策利率調整上「直接相撞」。

6月20日公布的LPR會調降嗎？東方金誠首席宏觀分析師王青認為，本月LPR報價將保持不動，這是考慮到，一來，作為LPR定價基礎的MLF利率未變；二來，5月5年期LPR報價利率下調15個基點，幅度較大，政策面將觀察這一定向降息措施對樓市的刺激效應；同時，這也會在一定程度上消化近期引導銀行負債端成本下降帶來的影響。

股市方面，此前受美國聯準會即將升息影響，美股出現較大幅度回落，而A股則走出獨立行情。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，不必過於擔心美國聯準會升息，美國聯準會升息縮表主要是為了應對美國高通膨，對於A股市場影響並不大。

楊德龍分析，美股處於歷史估值高點，A股處於歷史估值底部，兩個市場位置不同，這也意味著，美股今年可能會出現大幅殺跌。