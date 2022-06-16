中國連續5個月減持美國國債 已降至12年來新低

中國4月持有的美國國債餘額已降至12年來的新低。美聯社

美國財政部公布的今年4月國債 數據顯示，中國當月持有的美國國債餘額已降至1.003兆美元，創2010年5月以來的近12年新低。路透稱，中國減持美國國債可能是為了減少聯準會升息 導致美債價格下跌所帶來的損失。報導援引分析師稱，中國減持美國國債也可能是為分散中國的外匯存底。

數據顯示，中國4月持有的美國國債餘額比3月減少362億美元，為連續五個月減持，累計減持的美國國債約770億美元。

路透指出，中國減持導致4月外國持有的美國國債整體降至7.455兆美元，從而推高美債收益率。美國基準10年期國債收益率4月初為2.3895%，但月底已飆升約55個基點至2.9375%。

除中國外，美國國債最大海外持有國—日本4月也減持美國國債。日本4月持有的美債進一步降至2020年1月以來的最低水準，達1.218兆美元，比於3月減少約140億美元。報導稱，這可能是因日元兌美元持續貶值，促使日本投資者拋售美債以從匯率中受益。

為控制通貨膨脹，美國聯準會當地時間15日宣布一口氣升息三碼，為近28年來最大單次升息幅度。聯準會主席鮑爾表示，7月可能再次升息3碼，展現出聯準會對抗通膨的決心。