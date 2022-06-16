中國連續5個月減持美國國債 已降至12年來新低
美國財政部公布的今年4月國債數據顯示，中國當月持有的美國國債餘額已降至1.003兆美元，創2010年5月以來的近12年新低。路透稱，中國減持美國國債可能是為了減少聯準會升息導致美債價格下跌所帶來的損失。報導援引分析師稱，中國減持美國國債也可能是為分散中國的外匯存底。
數據顯示，中國4月持有的美國國債餘額比3月減少362億美元，為連續五個月減持，累計減持的美國國債約770億美元。
路透指出，中國減持導致4月外國持有的美國國債整體降至7.455兆美元，從而推高美債收益率。美國基準10年期國債收益率4月初為2.3895%，但月底已飆升約55個基點至2.9375%。
除中國外，美國國債最大海外持有國—日本4月也減持美國國債。日本4月持有的美債進一步降至2020年1月以來的最低水準，達1.218兆美元，比於3月減少約140億美元。報導稱，這可能是因日元兌美元持續貶值，促使日本投資者拋售美債以從匯率中受益。
為控制通貨膨脹，美國聯準會當地時間15日宣布一口氣升息三碼，為近28年來最大單次升息幅度。聯準會主席鮑爾表示，7月可能再次升息3碼，展現出聯準會對抗通膨的決心。
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