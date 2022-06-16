「克強指數」追蹤經濟動向 中國用電量連2月放緩

中國5月全社會用電量年減1.3%，是繼4月後，連續兩個月用電下降。圖為瀋陽的輸電塔。（路透資料照片）

被視為是「克強指數 」之一「用電量」，連續第二個月放緩，中國國家能源局15日發布的最新數據顯示，5月全社會用電量年減1.3%，第一、第二、第三產業用電量，分別年增6.3%、年減0.5%、年減4.4%。

這是今年以來全社會用電量單月第二次出現衰退，是繼4月後，連續兩個月用電下降。

新華日報報導，人們習慣透過國內生產毛額（GDP）看經濟狀況的好與壞，但GDP往往「難以反應人均生活水平」；國務院 總理李克強曾於2007年表示，更喜歡透過耗電量、鐵路貨運量和銀行貸款 發放量等三項指標來追蹤經濟動向。

受此啟發，英國經濟學人雜誌在2010年，將這三項指標加以綜合加權處理，形成一個新的指數，這就是「克強指數」。

國家能源局發布的數據顯示，5月全社會用電量6716億度，年減1.3%，日均用電量與上月相比增長2.2%。

分產業看，第一產業用電量88億度，年增6.3%；第二產業用電量4754億度，年減0.5%；第三產業用電量1057億度，年減4.4%；城鄉居民生活用電量817億度，年減2.4%。

前五個月，全社會用電量累計3兆3526億度，年增2.5%。分產業看，第一產業用電量408億度，年增9.8%；第二產業用電量2兆2466億度，年增1.4%；第三產業用電量5586億度，年增1.6%；城鄉居民生活用電量5066億度，年增8.1%。國家統計局新聞發言人付凌暉15日表示，6月隨著穩增長政策措施的落地見效，企業復工達產持續推進，工業生產將進一步加快恢復。