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台積電16日除息每股配發2.75元 法人：填息機率高

記者王皓正／綜合報導

除權息大戲上演，台積電16日除息交易，每股配發去年第四季的2.75元（台幣，下同，約0.093美元）現金股息，預計發放713億元，指數將蒸發23.13點。由於台積電已有一段跌幅，法人認為16日填息機率高。

根據台灣證券交易所統計，16日集中市場計有台積電、美亞、華邦電、群光、宅配通、晶華、彩晶、日友、福興等16檔個股除息，其中台積電影響加權指數約23.13點，合計16檔除息後，指數共蒸發約30.25點。

另外，台塑化、聯電、陽明等6月底前也將接力演出，台股今年總現金股息衝上2.36兆元，再創歷史新高，總計今年除息下來，加權指數共將蒸發約703點，櫃買指數則蒸發約6.67點。

隨除權息旺季到來，個股填權息走勢將掀起新一波市場聚焦。統計今年逾1700家上市櫃公司合計將配發2.36兆元股息，高於去年的1.58兆元，創下台股史上最高金額，其中台積電16日除息，台塑化、華新等6月底前跟進，顯示台股潛在資金動能不虞匱乏。

觀察6月底前將除權息個股的現金股息總額，以聯發科的1167.36億元居冠，長榮952.38億，台積電713.09億元；另外，陽明、聯電、台塑化、中華電、日月光投控、台化、和碩、南亞科等，配息總金額都超過百億元。

華南投顧董事長儲祥生指出，除權息當天股價會因股息發放下跌，但對投資人來說，其擁有市值不變，配股配息後將再回到投資人帳戶，大盤指數會因配息蒸發。值得注意的是，股息一旦回到投資人手裡，根據歷史經驗，會成為新一波推升台股的潛在動力。

統一投顧董事長黎方國表示，今年台股在高配息環境下，將同步造成指數蒸發擴大，但進入除權息高峰期後，大盤若有拉回修正，也將成為投資人逢低買進機會。

指數 台積電 股息

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