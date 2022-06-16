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恒大集團被追債累計逾183億 已多次被法院強制執行

記者陳政錄／綜合報導

中國恒大曾是中國地產巨頭，但近年因資金短缺、債台高築，也害慘不少曾經的合作夥伴。據全築股份公告，因積欠工程款，已向多地法院起訴第一大客戶恒大集團，案件金額超過6億元（人民幣，下同，約8900萬美元）；按資訊平台統計，恒大地產集團已多次被法院強制執行，累計金額超過183億元。

全築股份是中國A股上市公司，旗下全資子公司上海全築裝飾因工程款糾紛事宜，近年已多次向法院提起訴訟。

據公告，中國法院已對113起全築向恒大發起的訴訟案件審理終結並作出一審判決。目前，全築裝飾向恒大集團發起的訴訟案涉案金額總計6.09億元。

全築股份指稱，公司正積極採取司法訴訟、政府協調等多種方式解決恒大集團應收款問題。

值得注意的是，近期已多家公司向恒大提起訴松，包括上市或未上市的中小企業，甚至有上市公司因此面臨重整。

6月9日，深圳世聯行集團在回復深交所的問詢函指出，公司與恒大集團及關聯公司協商部分以房抵債方案，4月30日前達成金額約2.86億元。同時，公司對恒大應收款項全面提起訴訟，申請立案起訴金額約11.57億元，集中在廣州中院處理。

另一家從事裝潢的上市公司深圳廣田股份，也公告過去12個月累計訴訟中，主訴公司為第一大客戶恒大相關案件，金額合計約565.22萬元。此外，由於廣田持有恒大逾期未兌付的商業承兌匯票達32.47億元，鳳凰網報導，廣田股份已於5月30日，收到「重整及預重整申請通知書」。

報導稱，遭恒大害慘的公司，還包括建築裝潢企業嘉寓股份，手握13.16億元的恒大商票，易居中國也因代理恒大約三分之一項目，拿不回約35億元到40億元的應收帳款，身陷美元債違約風險，其他還有上海聚勝萬合廣告，去年8月起訴恒大，要求支付2.69億元廣告費，此外，銀行類、信託公司等恒大債主也都被欠款拖累。

在多起訴訟下，據中國工商資訊登記平台天眼查統計，自6月13日，恒大地產集團新增兩則被執行人訊息，分別為2.78億元、478萬元後，該公司目前已被法院執行超183億元。

恒大集團

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