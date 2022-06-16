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中國經濟「三駕馬車」優於預期 第二季GDP有望走升

記者黃雅慧／綜合報導
中國5月規模以上工業增加值年增0.7%，比4月回升3.6個百分點。圖為工人們在生產車間進行生產作業。 （新華社）
中國5月規模以上工業增加值年增0.7%，比4月回升3.6個百分點。圖為工人們在生產車間進行生產作業。 （新華社）

中國5月「三駕馬車」經濟數據（投資、消費、工業生產）發布，好於預期，國家統計局解讀，各項穩增長措施落地見效，在疫情有效控制下，第二季經濟有望實現合理增長。

據國家統計局發布，前五月固定資產投資年漲6.2%，漲幅較前四個月回落0.6個百分點；5月消費品零售總額年減6.7%，降幅比4月收窄4.4個百分點；5月貨物進出口總額年增9.6%；規模以上工業增加值年增0.7%，比4月回升3.6個百分點。

官方解讀，主要指標邊際改善，好於預期，意味逐步克服疫情不利影響，經濟呈現向好趨勢。

不過，經濟恢復仍面臨不少困難挑戰，尤其5月失業率拉警報，其中，又以16歲至24歲的年輕族群失業率達18.4%，較上月上升0.2個百分點，創歷史新高。

國民經濟綜合統計司司長付凌輝指出，在穩經濟大盤下，「穩就業」也是重點任務。不過，疫情的衝擊對就業的不利影響還沒有完全消除，特別是青年失業率高，主要是企業生產經營困難，吸納就業能力有所下降，同時年輕人求職更傾向於穩定性強職位，加劇供需矛盾。

浙商證券首席經濟學家李超指出，5月疫情好轉，供需兩端都出現了回暖跡象。從供給端看，供應鏈有所恢復，企業加速復工復產支撐了工業生產的回升。特別是基建投資提速，累計1-5月基礎設施投資同比增長6.7%，漲幅比前四個月上升0.2個百分點。基建投資的回升來源於財政端的支持。

中國民生銀行研究院宏觀研究中心主任王靜文指出，從5月數據來看，在各項政策支持下，經濟正在緩慢走出低谷，三重壓力中的「需求收縮」和「供給衝擊」都有好轉，但「預期轉弱」則有待進一步改觀。

消費方面，民生銀行研究院高級研究員應習文表示，隨著疫情好轉，短期消費將有所反彈，但長期來看，由於疫情防控導致居民收入下降，失業率上升，居民消費信心不足，可能需要一定時間恢復。分析認為，隨著中央和地方穩增長措施的落地，生產和消費端的修復步伐會持續加快，經濟也將逐步企穩回升。

疫情 投資 就業

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