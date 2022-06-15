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中國新能源車補貼 可望延續

記者陳政錄／綜合報導
中國積極發展新能源汽車。 （中新社）
中國積極發展新能源汽車。 （中新社）

為維穩經濟發展，刺激車市等大宗消費成為北京當局的主要手段。中國工信部副部長辛國斌14日表示，下一步，將盡快研究確定新能源汽車車輛購置稅優惠延續政策（原優惠政策預計年底到期），並加大技術攻堅突破，促進行業獲得長期的、可持續的發展。

中共中宣部14日舉行「中國這十年」系列主席記者會。對於製造業的下一步發展方向，工信部表示，將立足新發展階段，加力鞏固多年形成的產業鏈和完整的產業體系，推進補短板（缺點）、鍛長板（優點），打好產業基礎高級化和產業鏈現代化的攻堅戰，並推進製造業的高端跨越、智慧升級、綠色轉型。

外界關注新能源汽車行業發展，辛國斌表示，自2015年起，中國新能源汽車產銷量連續七年位居世界第一，全球動力電池出貨量前十的企業中，中國企業占六席，截至去年底，全中國累計建成充電樁261.7萬個，換電站1298座。

但他坦言，中國新能源汽車產業在部分關鍵技術、支撐保障能力等方面還存在一些短板和不足，下一步要盡快研究確定新能源汽車車輛購置稅優惠延續政策，並優化「雙積分」管理辦法，加大新體系電池、車用操作系統等的攻堅突破，啟動公共領域車輛全面電動化城市試點，持續完善標準體系和加強安全監管。

中國財政部等四部門去年底發布通知，指2022年新能源汽車補貼標準在2021年基礎上退坡30%，年底全面退出，引發行業震盪。

但在今年來珠三角、長三角甚至東北、華北地區受本土疫情反覆衝擊下，國務院上月底印發穩經濟一籃子措施，就包括提振汽車消費等大宗消費，因此，地方政府相繼推出購車補貼、降低或免去購置稅等措施，尤其針對置換新能源汽車、純電動車的消費者，工信部也宣布組織新一輪新能源汽車下鄉。

工信部表示，將推出自動駕駛功能要求及訊息安全等相關標準，並適時開展准入試點；並要確保中小微企業市場主體穩定，提升製造業數位化、網路化、智慧化發展等。

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