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新東方轉攻直播暴紅 高薪聘雙語主播

記者賴錦宏／綜合報導

中國知名英語補教機構「新東方」透過原本的補教名師中外文雙語直播帶貨，已成功轉型？新東方在線旗下的「東方甄選」近日在直播帶貨平台暴紅，截至13日銷售額已連續四天突破千萬元（人民幣，下同，約148萬美元）。

在雙語直播暴紅、股價大漲後，新東方開始向市場招人。紅星新聞報導，新東方在線旗下直播品牌東方甄選正在急聘雙語主播、英語主播、抖音客服、短視頻剪輯師、運營編導等人才。

其中，雙語主播的薪資待遇最惹人艷羨。 BOSS直聘相關信息顯示，目前東方甄選雙語主播的薪資待遇為月薪5萬至6萬元（約7400到8900美元）。

據紅星新聞報導，雙語主播的職位要求包括激發並引導有購物潛在需求的觀眾完成購買流程，實現GMV（商品交易總額）指標；引導觀眾關注直播間，實現增粉指標；配合短視頻拍攝工作等。

招聘信息顯示，英語主播待遇為月薪2.5萬-3.5萬元；食品類主播、抖音主播、農產品主播、帶貨老師待遇均為月薪2萬-4萬元。

新抖數據顯示，6月9日-11日三天，東方甄選直播間增加粉絲151萬；交易額增長1901萬元。灰豚數據顯示，6月11日，東方甄選直播間觀看人數達1274萬，當日GMV為2100萬元，在抖音平台帶貨榜排名第六位。

新東方在線方面就雙語直播暴紅一事回應稱，「對於近期走紅，我們整個團隊感到非常振奮，但紅與不紅，並不是我們對東方甄選價值的理解維度。我們自創立第一天確定的初衷是，希望帶來真誠、專業、有趣、有內涵的直播，讓大家無論是否購物，都可以逛一逛、放鬆一下，學到一些知識。」

此外，當被問及新東方在線未來是否有讓更多教師轉型做主播的計畫時，新東方在線回應稱，「從創立至今，我們一直鼓勵感興趣的新東方在線老師嘗試主播崗位，相信新東方在線長期積累的人才隊伍，會成為我們未來持續發展的重要力量，也懇請大家給予東方甄選更多時間、耐心。」

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