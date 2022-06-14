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通膨高熱錢出逃 台幣重貶1.58角

記者陳美君／綜合報導

美國通膨高漲，點燃市場對聯準會鷹派升息的預期，台灣匯銀主管指出，熱錢13日大賣台股並匯出近10億美元，即使中央銀行進場拋匯阻貶，新台幣匯率終場仍重貶1.58角，收在29.742元，連八貶並為近一個月新低，總成交量為18.66億美元。

央行資料顯示，新台幣匯率昨天重貶金額1.58角，為近兩周最大，近八個交易日來新台幣累計貶值高達6.77角。

台灣匯銀主管指出，美國公布5月消費者物價指數（CPI）年增率8.6%高於預期，市場擔憂聯準會恐積極升息，導致美債殖利率彈升、美股重挫。

台灣匯銀主管表示，美國通膨非常高，超乎大家的預期，所以數據出來，市場便開始修正美國的升息路徑，認為會比之前更鷹派，導致股市重挫。美股大跌，台股也難以置身事外，在外資源源不絕出走下，新台幣匯率持續貶值，盤中最低貶至29.752元，最多貶值1.68角。

台灣匯銀主管還觀察到，著眼熱錢落跑力道太強，就算出口商場中大力賣匯，新台幣仍感受到明顯的貶值壓力，就連央行也加入拋匯阻貶的陣容，而且力道還不小，估計至少達5億美元。在熱錢、進出口商與央行多股買賣力道共襄盛舉下，匯市總成交量擴大至18.66億美元。

展望後市，台灣匯銀主管說，聯準會周四利率決策會議後，主席鮑爾的會後談話與點陣圖變化，成為市場關注焦點，如果聯準會6、7月升息2碼，9月則由原先預期的1碼擴增成2、3碼，那麼新台幣匯率恐加速貶值，不排除有機會重返30字頭。

匯銀主管還說，目前市場預期，央行在周四的理監事會議上也將跟進美國腳步升息1碼，但即使升息1碼，幅度也不如聯準會的升息幅度猛烈，因此不足以支持新台幣匯率止貶翻升，估計短期內，新台幣匯率仍將偏弱整理，並位於29.5~30元區間波動。

升息 匯率 聯準會

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