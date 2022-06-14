吉利進軍手機業 董座砸錢購魅族

吉利董事長李書福旗下公司收購魅族。（新華社）

據中國國家市監總局13日資訊顯示，由吉利董事長李書福領銜投資 的星紀時代，已與魅族科技簽署協議，擬收購後者79.09%股權，星紀時代將取得對魅族的單獨控制權，也意味著李書福自去年9月宣布進軍手機業務後，該計畫正式啟航。

據集微網報導，此次交易前，魅族創始人黃秀章與淘寶中國分別持有珠海魅族49.08%、27.23%的股權，交易後，黃秀章對於珠海魅族的持股將降低至9.79%，淘寶中國將退出對於珠海魅族的持股與控制，並由星紀時代取得單獨控制權。

魅族2003年成立於廣東珠海，原是製作MP3起家，2008年進軍智慧型手機 ，2009年憑藉「魅族M8」在中國國產手機品牌中站穩腳跟，不過隨著市場競爭和人才流失，魅族逐漸淡出中國一線國產手機品牌行列。據CINNO Research數據，魅族2020年在中國手機市場的市占率僅剩0.5%。

長河投資分析師沈天揚表示，收購這件事對於吉利本身的意義會更大一些，因為如果從無到有做手機的話，難度會很大，去收購一個目前市占率比較弱，然後手上有一些基礎的廠商會更快一點，儘管魅族已淪為邊緣角色，但擁有一個完整的手機團隊，也有做高階手機的基因，有吉利這樣的集團給予支持，還有翻盤的機會。

魅族13日也回應證實，近期，由李書福先生領銜投資的星紀時代已和魅族科技就戰略投資事宜簽署協議，本次交易尚需履行相關監管機構的審批手續，交易細節還在協商中。

去年9月，李書福參股的星紀時代與武漢 經濟技術開發區簽署戰略合作協議，正式宣布進軍手機領域，接著，今年初市場就屢傳吉利擬收購魅族的訊息，但雙方當時僅表示，對市場傳聞不予置評。去年李書福宣布進軍手機後，陸媒財經汽車曾報導，吉利已開始在徵才，並在武漢、上海甚至海外設置辦公室。但時隔半年尚未有進一步的新機開發訊息傳出，因此，收購擁有相對完整體系的魅族，被視為吉利手機問世的關鍵一步。