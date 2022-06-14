中國地方基建投資額 衝12.5兆元

大陸各地掀起重大基建項目開工熱潮。（中新社）

中國各地掀起重大基建項目開工熱潮，僅雲南、貴州、四川等地集中開工的項目，總投資 規模都在人民幣數千億元級別，所涉及領域涵蓋民生補短板、基礎設施和城市更新、產業升級等。專家指出，隨著各地專項債發行高峰到來，基建投資獲有力支撐，增速料達兩位數。

上海證券報報導，多個省市基建項目建設正如火如荼，河北石家莊5月底舉行第2季重點項目集中開工，涉574個項目，總投資834.3億元(人民幣，下同，約124.2億美元)；6月初，上海臨港新片區季度重大項目集中開工，共11個項目，總投資額約118.7億元；同期，總投資201億元的10個重點項目在山東青島集成電路產業園開工。

據統計，20餘省份今年計畫投資約10兆元在重大基建上，年增10.1%，在加速開工的情況下，截至5月底，全中國重大項目計畫投資已超過12.5兆元。

植信投資研究院首席經濟學家連平指出，隨著政策支持加碼及復工 復產的不斷推進，基建項目開工率出現回升，在財政發力等因素推動下，基建投資增速將再度加快。中國中國首席經濟學家論壇理事王軍指出，消費疲弱、外需回落背景下，穩增長穩投資的著力點無疑是基建，適度超前開展至關重要。

近期中國中央多個重要會議都強調全面加強基礎設施建設，中國國務院 上月印發《紮實穩住經濟的一籃子政策措施》，明確要求加快推進一批論證成熟的水利工程項目，加快推動交通基礎設施投資，繼續推進城市地下綜合管廊建設，穩定和擴大民間投資。

另外，本周（6月13日至6月17日）地方債發行規模達6167.3億元，該規模將創出歷史次高。此前的峰值為2020年5月的最後一周（5月25日至5月29日），當時發行規模為7701億元。分債券類型看，本周新增專項債發行4650億元，同樣創出歷史次高值。