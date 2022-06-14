中國房企爆新一波償債潮 6、7月到期規模達7749億元

中國房企債台高築，據統計，在房市銷售業績尚未完全恢復之際，200家主要房企將於6、7月迎來新一波償債危機。(中新社)

中國房企債台高築，據統計，在房市銷售業績尚未完全恢復之際，中國200家主要房企，將於6、7月迎來新一波償債危機，規模達1755億元(人民幣，下同，約261億美元)，其中，佳兆業、新力已出現利息違約風險，是否再有房企還不出錢引爆地雷，受到關注。

據克而瑞研究中心監測數據，6月和7月中國200家指標性房地產企業，約有規模1755億元的債券 將到期，其中67%來自民營企業。

另外，6月單月房企到期債券數量為44筆，規模合計639億元，較5月的21筆，金額379億元增加68.6%。且以佳兆業、新力兩家房企為例，分別有4檔境外優先票據、一檔優先票據已經先行出現了利息違約的情況，從規模來看，單筆金額最高的為佳兆業於2017年發行，規模8.2億美元的境外優先票據。

第一財經引述業內人士指稱，對於債務壓力高的民營房企來說，規避風險和與債權人達成展期，仍是今年的首要之務。克而瑞證券資產管理部副總經理孫楊也說，當前房企籌資依然存在壓力，且在市場低迷導致合約銷售與回款不足的背景下，現金短缺使得企業投資 愈來愈謹慎。孫楊表示，若內生性資金鏈無法形成，按照大部分民營房企目前的信用狀況，有很高的機率會面臨無法進一步獲得資金的窘境。

據統計，5月中國100家指標房企的融資 總量為519.75億元，月減40.3%，年減50.2%，單月融資規模是2019年以來第三低。

另按克而瑞研究中心報告指出，中國房地產業1334家主體企業，2022年下半年到期境內外債券規模達到6448億元，其中，有12家房企今年到期債券規模超過百億元大關，並有8家為民營企業，顯示民營房企流動性壓力仍然較大。

中國指數研究院企業事業部研究負責人劉水建議，除了引述戰略投資、緊抓當前政策鬆綁機會加大銷售外，企業還應積極利用政策支持方向進行融資。