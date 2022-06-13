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台積電又喊漲 客戶增量要加價

記者鐘惠玲／綜合報導

台積電不畏半導體市況雜音，董座劉德音上周於股東會高喊「今年產能還是很滿」之後，業界傳出，台積電近期通知有意增加投片量補足庫存的IC設計客戶，今年增量部分要加價一成，明年若還有基本額度之外的新增投片量，不僅適用調漲後新報價，加價幅度進一步調升為兩成。

對於「客戶增量投片要加價」的傳聞，台積電表示，不評論價格問題。法人看好，台積電不畏市場雜音，明年全系列製程漲價6%之後，今年與明年又啟動客戶「加量投片漲價」，凸顯「護國神山」仍具非常良好的競爭力，客戶也只能埋單，也讓台積電後市更添定心丸。

據了解，即便現階段驅動IC等成熟製程晶片需求轉弱，但車用、伺服器，以及部分電源管理IC市場供給缺口仍不小，不少相關IC設計廠商趁著這波市場景氣起伏之際，與台積電洽談增加投片量，以補足正常庫存，滿足客戶需求，而台積電先前價格相對波動小，部分製程報價甚至低於同業，也讓台積電乘勢檢視報價策略，進行合理調整。

有IC設計高層認為，這代表業界明年對於台積電產能需求依然強勁，使得台積電還有空間透過報價來調節產品與客戶組合。同時，這應該也是因為之前其他晶圓代工廠的報價漲太兇，導致台積電身為龍頭，良率、交期與生產品質有目共睹，報價反而還比較低，所以有所調整。接下來其他晶圓代工廠供需吃緊情況如果紓解，報價鬆動，又會回到台積電報價較高的情況。

同樣是晶圓代工領域，但未來各廠的報價走勢卻可能兩樣情。IC設計廠指出，部分二線晶圓代工廠的產能吃緊情況可能從第3季開始鬆動，相關業者目前正在爭取客戶多下一些第3季後半段的訂單，預期第4季供需的情況還會更為放緩，到時候部分晶圓代工報價可能有機會下調。

另外，值得注意的是，台積電明年除了規劃漲價外，傳出已通知部分客戶將改變付款條件，本來是採月結30天制，例如6月交的貨，到月底結算，在7月30日之前要付款，但從明年1月開始，要改為交貨後30天內就必須付款，假設是6月1日交的貨，7月1日前就要付款。對於這項傳聞，台積電同樣不予評論。

台積電 晶片 股東會

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