監管趨嚴 中國A股一個月下市37家

中國A股「史上最嚴」退市新規實施第二年，已有37家終止上市。(路透)

中國A股「史上最嚴」退市新規實施第二年，企業摘牌下市逐漸成為常態。據中新財經統計，今年5月以來，已有37家A股公司收到股票 終止上市決定，業內人士稱，頻率密集主要與公司年度財報出不來有關，但以後每年「有30家到50家公司退市是很正常的」，市場優勝劣汰格局將逐漸形成。

中新財經報導稱，雖然年報披露期是上市公司退市高峰期，但近期如此密集的退市，實屬罕見。除了37家A股上市公司收到股票終止上市決定外，同期間內，還有25家公司發布股票可能被終止上市的風險提示。

同時，走向退市的公司不乏曾在中國家喻戶曉的品牌，例如創立於1985年的廈華電子，在上交所掛牌27年，曾是中國最大彩色電視出口企業之一，但近年陸續被TCL、創維、長虹、海爾家電等超越。此外，還有曾經的乳業巨頭科迪、影視公司當代東方、電池巨頭猛獅科技、人造鑽石大王豫金剛石、34年老牌房企綠景控股等。

這些公司被退市的原因，據21世紀經濟報導，大多為財務問題而退市，譬如扣除非經常性損益後淨利潤為負值、且營業收入低於人民幣1億元，以及最近一個會計年度經審計的期末淨資產為負值等。其他少部分為轉板上市、合併、股價 面額跌破人民幣1元或財務造假。

川財證券 首席經濟學家、研究所所長陳靂直言，今年觸及退市的公司增多，主要是因為嚴格執行的退市新規得以奏效；申銀萬國證券研究所首席市場專家桂浩明也說，在嚴格的退市制度執行之下，應退盡退已成為必然，也有利於市場優勝劣汰。

武漢科技大學金融證券研究所所長董登新說，A股市場目前的上市公司數量已逼近5,000家，所以也應該有進有退，實現良性循環。「以後每年有300到500家公司IPO，30家到50家公司退市是很正常的。」

2020年12月31日，中國發布實施號稱「史上最嚴」的退市新規，以清退業績較差的公司和空殼公司。接著，滬深兩市2021年11月發出各個指南打擊空殼公司，今年4月底，中國證監會發布「關於完善上市公司退市後監管工作的指導意見」，進一步加強退市公司監管。