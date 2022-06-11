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油氣飆漲 中國5月CPI年增2.1% 通膨恐「內外夾擊」

記者林則宏／綜合報導
中國5月消費者物價年漲2.1%，比上月則下降0.2%。（中通社）
中國5月消費者物價年漲2.1%，比上月則下降0.2%。（中通社）

中國國家統計局10日公布，5月消費者物價指數（CPI）年漲2.1%，和前一個月持平，也符合市場早前預期；生產者物價指數（PPI）年漲6.4%，漲幅連續七個月回落。

5月CPI年比上漲2.1%，漲幅與上月相同。其中，食品價格上漲2.3%，漲幅比上月擴大0.4個百分點，影響CPI上漲約0.42個百分點。非食品中，汽油、柴油和液化石油氣價格分別上漲27.6%、30.1%和26.9%。據測算，中國5月扣除食品和能源價格的核心CPI年比上漲0.9%，漲幅與上月相同。

5月PPI年比上漲6.4%，漲幅比上月回落1.6個百分點。其中，生產資料價格上漲8.1%，漲幅回落2.2個百分點；生活資料價格上漲1.2%，漲幅擴大0.2個百分點。調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有37個，與上月相同。

主要行業中，煤炭開採和洗選業漲37.2%；有色金屬冶煉和壓延加工業漲10.4%；石油煤炭及其他燃料加工業漲34%；化學原料和化學製品製造業漲13.6%。黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降1.3%，是2020年9月以來年比首次下降。

民生銀行研究院區域經濟研究中心副主任應習文認為，今年下半年中國通膨形勢仍將表現出結構性通膨壓力與外部輸入壓力並存，但社會總需求依然偏弱的局面。隨著汛期到來，鮮菜價格回升後疊加豬肉的周期性上漲，食品或將存在一定漲價壓力。同時，國際能源價格仍高，俄烏危機導致全球糧食危機也將對中國糧食安全形成一定威脅，能源與糧食作為通膨的最上游，對整體通膨的傳導作用不容忽視。

方正中期期貨金融衍生品研究員彭博認為，5月CPI總體偏低與疫情導致的消費偏弱有較大關係。預估CPI全年將保持低位，也為貨幣政策進一步寬鬆提供了較好基礎。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，由於PPI增速已經處於下降趨勢，通膨不太可能成為政策進一步放鬆的制約，預計未來幾個月人行有望推出更多刺激措施，包括降息。

石油 指數 疫情

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