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穩增長政策效應 中國社會融資出現V型反彈

記者戴瑞芬、林汪靜／綜合報導
圖為福州市民在一處售樓部了解樓盤信息資料。（中通社資料照片）
圖為福州市民在一處售樓部了解樓盤信息資料。（中通社資料照片）

中國社會融資規模增量4月跌破人民幣兆元、人民幣貸款放緩僅是3月的兩成，引發經濟「斷崖」拐點將至的疑慮後，中國人民銀行10日發布5月重要金融數據，出現V型反彈。其中，5月社會融資規模增量為2.79兆（人民幣，下同，約4200億美元），比上年同期多增8399億元；存款增加3.04兆元，多增4750億元。另外，5月末廣義貨幣（M2）年增11.1%，M2-M1剪刀差繼續拉大。

疫情趨緩，5月社融增量、貸款等出現強勁反彈，顯示穩增長政策發力，放水救經濟，尤其利好房地產市場和企業資金需求的融資貸款。不過，路透引述澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬表示，中央刺激經濟措施推動信貸增長，支撐了5月金融數據，但私人信貸需求仍然疲弱，分析指，新增貸款1.89兆元中，有7129億元的票據融資，為歷史最高；居民中長貸僅增加4000億元，顯示樓市還未觸底，表明經濟復甦道阻且長。

據人行統計，5月社會融資規模增量為2.79兆元，其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.82兆元，比去年同期多增3936億元。

新增貸款1.89兆元，比去年同期多增3920億元。累計今年前5個月，貸款增加10.87兆元，比去年同期多2326億元。

其中，企（事）業單位貸款增加1.53兆元，當中短期貸款增加2642億元，中長期貸款增加5551億元，票據融資增加7129億元。

另外，人行統計，5月底廣義貨幣（M2）餘額252兆元，年增11.1%，增速分別比上月末和上年同期高0.6個和2.8個百分點；狹義貨幣（M1）餘額64.51兆元，年增4.6%，增速分別比上月末和上年同期低0.5個和1.5個百分點；流通中貨幣（M0）餘額9.55兆元，年增13.5%。當月淨回籠現金80億元。

貸款 融資 貨幣

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