華為跨界賣咖啡 上海青浦擬開百店

華為 也要跨界賣咖啡 了，中國企查查官網更新了華為新一批商標申請名單，其中包括兩個與「咖啡」相關的商標申請，分別是「一杯咖啡」與「一標咖啡」。

去年8月，華為總裁任正非 曾表示，華為將在上海青浦基地規畫100多個咖啡廳，一杯咖啡吸收宇宙能量，讓外腦們在這裡碰撞、對沖。此外，近來李寧、中國郵政等也紛紛跨界賣咖啡。

證券時報報導，商標註冊名稱為「一杯咖啡吸收宇宙能量」，分類為「30類方便食品」，仍為等待受理狀態。

另一個商標註冊名稱為「一標咖啡吸收宇宙能量」，分類為「43類餐飲住宿」，服務內容有咖啡館、餐廳、飯店、流動飲食供應等，當前商標狀態為等待實質審查。

華為申請的咖啡商標名稱「一杯咖啡吸收宇宙能量」，起源自任正非的一句名言。

2014年，任正非在專家座談會上，講話題目即為「一杯咖啡吸收宇宙能量」。三年後任正非在喀麥隆代表處的講話，又再次提到「什麼是一杯咖啡吸收宇宙能量」。

他這樣解釋：「一杯咖啡吸收宇宙能量，並不是咖啡因有什麼神奇作用，而是利用西方的一些習慣，表達開放、溝通與交流，投標前的預案討論、交付後的復盤、飯廳的交頭接耳……我都認為在交流，吸收外界的能量，在優化自己。」

任正非指出，形式不重要，重要的是精神的交流，咖啡廳也只是一個交流場所，無論何時、何地都是交流的機會與場所，不要狹隘的理解形式。