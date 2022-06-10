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抖音仿京東超市 擬進軍生鮮電商

記者林宸誼／綜合報導

字節跳動旗下抖音，近期正在嘗試類似京東超市的自營業務，項目名稱為「抖超送貨上門」，在廣州、深圳及杭州等城市展開試點。

大陸科技網站「站長之家」報導，該業務由字節跳動電商部門負責開發，與抖音本地生活業務分屬兩個團隊；自營項目希望滲透一二線城市年輕的高收入群體，以提高用戶使用抖音電商頻次。

一位抖音電商人士指出，該項目保密級別很高，前期會是酒水和食品生鮮兩個主要品類，目前尚未能構成「超市」的概念。

為便於服務本地商戶，抖音生活服務正在各地組建當地團隊。北京、上海、成都、杭州等城市，生活服務業發達，符合抖音生活服務業務發展方向，為首批業務拓展重點城市。

36氪旗下新媒體「Tech星球」報導，近年來，抖音一直在布局本地生活業務。前不久，抖音將本地生活商品交易總額（GMV）目標提高到了人民幣500億元（約75億美元），相較於去年年底定下的保人民幣300億元（約45億美元）爭人民幣400億元（約60億美元）的目標有所提高。

今年抖音本地生活商品交易總額（GMV）目標提高到人民幣500億元，數字約是市場計算的美團2021年到店、酒店及旅遊業務交易總額的六分之一。

抖音 電商 北京

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