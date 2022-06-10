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上海特斯拉兩班制全開 產量增2倍

編譯易起宇、王巧文／綜合報導

特斯拉上海超級工廠的產能利用率已恢復到100%，10日起也將結束閉環生產、恢復正常運作，且5月產量也較4月高出兩倍多，顯示當局防疫封控措施的衝擊逐漸消退。此外，在執行長馬斯克先前傳出想裁減一成人力之際，特斯拉9日在中國舉行線上招募活動，並增添24個新職缺。

路透報導，特斯拉中國9日發布新聞稿表示，上海廠目前仍採用兩班制的閉懷生產模式，產能利用率已恢復到100%。由於上海實施防疫封控特斯拉上海廠在停產三周後，4月採取閉環生產。

不過，彭博資訊引述消息人士報導，特斯拉已告訴住在上海廠臨時宿舍的員工，能在10日下班後離開工廠。特斯拉上海廠已計劃在10日結束閉環生產，恢復正常營運模式；該工廠共雇用逾1萬名員工。

消息人士透露，4月中旬第一批開始閉環生產的員工，將能休假四天，到15日再復工；在實施閉環生產的第一個月，特斯拉上海廠每天只輪一班，一班12小時，且每周工作六天，直到5月底才增為兩班。

中國乘用車市場信息聯席會9日公布的數據顯示，特斯拉上海廠5月生產33,544輛汽車，比4月產量成長212%，上月銷量為32,165輛，更比4月猛增20多倍。瑞銀同日也調高特斯拉的投資評等至「買進」，看好這家美國電動車大廠的營運「前所未有地亮眼」，激勵特斯拉股價9日在美股早盤大漲逾3%。

在此同時，特斯拉9日晚間7時也在中國展開線上招募，為「智慧製造」（Smart Manufacturing）領域徵才。特斯拉官方微信帳號的另一則公告顯示，目前在中國「智慧製造」領域有244個經理及工程師職缺待補，其中24個是9日新增的職位。

特斯拉定期在中國以線上形式招聘，最近一次徵才是5月招募暑期實習生。特斯拉去年在中國的營收暴增逾一倍，占特斯拉全年總營收的25%。

路透上周引述一封特斯拉內部郵件報導，馬斯克表示，他對經濟的「感覺超差」，特斯拉須裁員10%。他在另一封信件中則說，將裁減約10%正職員工，但「按時計酬人員將增加」。馬斯克未特別對中國的人力配置發表評論。

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