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螞蟻重啟IPO？證監會否認

記者陳政錄／綜合報導
浙江杭州螞蟻集團總部。（路透）
浙江杭州螞蟻集團總部。（路透）

近日中國監管層釋出鬆綁訊號後，傳出滴滴出行App將重新獲得上架許可，IPO被喊卡的螞蟻集團，也有望重啟上市。對此，中國證監會9日晚間回應否認，表示官方沒有進行這方面的評估和研究工作，但支持符合條件的平台企業在境內外上市。

螞蟻集團也否認重啟IPO，螞蟻集團公告，正在監管部門的指導下專注落實整改工作，目前沒有啟動IPO的計畫。

日前，中國科技步長王志剛在6日由中宣部舉行的「實施創新驅動發展戰略建設科技強國」記者會上，表示政府的管理有激勵和約束，該激勵的時候激勵，該約束的時候約束。

隨後，華爾街日報、彭博等外媒報導稱，中國當局近期陸續宣布提振經濟措施，突出對科技行業的激勵，顯示監管重拳似有緩和跡象，其中，中國監管層擬將結束對滴滴出行的網路安全審查，中國證監會也已籌組團隊評估螞蟻出售股票計畫，接近發出IPO許可。

對此，中國證監會9日回應表示，「沒有進行這方面的評估和研究工作，但我們支持符合條件的平台企業在境內外上市。」否認了相關訊息。

螞蟻集團前身為螞蟻金服，是阿里巴巴集團關聯企業，2020年11月上市前夕，遭中國監管喊卡後，阿里巴巴股價就連連下挫，據彭博引述知情人士指稱，螞蟻仍期望以A+H股方式上市，即上海、香港兩地上市。

中新財經報導，螞蟻集團近日進行了一系列管理團隊變更，包括增加了楊小蕾、史美倫兩位獨立董事，春華資本創始人胡祖六則不再擔任獨董。這一次人事變動之後，螞蟻集團的股東代表董事從3位減少到2位，獨董占比則上升到50%。

其中，史美倫有證券界「鐵娘子」之稱，曾受中國國務院邀請出任證監會副主席，且在她加入螞蟻集團董事局後，港交所6月6日公告，香港特首已核准她再度出任港交所主席，任期至2024年，是否有助於螞蟻重啟IPO，受各界關注。

螞蟻集團 香港 滴滴出行

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