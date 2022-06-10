復工效應 中國5月出口勁揚16% 內需看好回升

中國5月出口呈現恢復式增長。圖為南京港龍潭集裝箱碼頭。（中新社資料照片）

中國復工 復產拉動供應鏈，5月外貿數據意外優於市場預期。中國海關總署9日公布，5月出口3082.5億美元，年增16.9%，增速較4月擴大13個百分點；進口2294.9億美元，增長4.1%，增速較上月加快4.1個百分點；貿易順差787.6億美元，擴大82.3%，比去年同期則擴大332.2億美元。

對於出口增速回升，界面新聞引述分析師 看法指出，一方面，隨著中國疫情 緩解，各地逐漸復工復產，物流與生產活動有所修復，同時官方穩外貿政策也有利於支撐出口；另一方面，海外需求雖有所放緩但依然不弱。

累計今年前五個月，中國進出口總值2.51兆美元，增長10.3%。其中，出口1.4兆美元，增長13.5%；進口1.11兆美元，增長6.6%；貿易順差2904.6億美元，擴大50.8%。

天風證券固定收益首席分析師孫彬彬表示，5月中國出口呈現恢復式增長，是源於疫情形勢逐步好轉，各地加快復工復產。

此外，海外需求擴張雖有放緩跡象，但當前仍維持在較高的水平。

浙商證券首席經濟學家李超指出，雖然隨著疫情逐步可控，中國國內供應鏈通暢程度將顯著修復，疫情對出口的擾動下降，短期出口可能呈階段性反彈，但下半年外需逐步回落將決定出口漸進回落的特徵。

李超說，主流發達經濟體2022年實際GDP增速呈現「前高後低」，特別是在聯準會等海外央行為控制通膨預期而實施一系列升息、縮表的政策環境下，會進一步加劇衰退預期。

進口方面，分析師表示，隨著疫情擾動逐步下降，經濟修復加上穩增長政策逐步兌現，中國內需也開始回升，分析指出，內需仍是解釋進口的關鍵變量，預計下半年穩增長政策逐步兌現過程中，有望帶動第3、4季的經濟增速，進而帶動進口逐步恢復。