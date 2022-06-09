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中國穩外貿 人行續降實體經濟融資利率

記者陳政錄／綜合報導
中國人民銀行。（新華社）
中國人民銀行。（新華社）

在中國國新辦8日舉行的穩外貿記者會上，中國人民銀行（央行）官員提出多個政策方向，包括繼續降低實體經濟融資成本，為受疫情影響的外貿企業提供較為精準的幫扶，和滿足外貿企業在內的小微企業的融資需求等。

據央視新聞報導，中國人民銀行國際司負責人周宇在記者會上，就穩外貿措施提出多方面政策，第一個方面，就是繼續降低實體經濟融資成本。

周宇說，去年底以來，一年期和五年期以上的LPR，也就是貸款市場報價利率分別降低了15個基點和20個基點，引導貸款利率持續下降。今年1到4月，企業貸款利率是4.39%，比去年全年降了0.22個百分點，是有統計記錄以來的低點，企業融資貴的問題持續得到緩解。

第二方面，為受疫情影響的外貿企業提供較為精準的幫扶。周宇指出，4月官方推出「金融23條」，包含相關金融措施，人行還允許有出口背景的國內外匯貸款予以結匯使用，完善企業匯率避險管理服務，免除了一些外匯衍生品交易的手續費。

周宇表示，目前，人行正指導下屬分支機構和金融機構推出具體的落地實施方案，使這些政策真正讓外貿企業獲益。

周宇還說，第三個方面，推出兩項貨幣政策直達工具，滿足包括外貿企業在內的小微企業的融資需求，是普惠小微企業貸款延期支持工具和信用貸款支持計畫。

周宇指出，在直達工具到期以後，今年人行也以市場化的方式進行了接續轉換。小微貸款延期支持工具直接轉換為了小微貸款支持工具，信用貸款支持計畫併入支農支小再貸款進行統一管理。截至4月，中國普惠小微貸款的餘額較去年同期成長了23.4%。

為支持境外投資者和外貿企業，周宇還說，今後，會繼續堅定不移地推動中國金融市場開放，為境外投資者和國際機構投資中國市場創造更加有利的環境。

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