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比亞迪打入特斯拉電池鏈 第二家中企供應商

記者林茂仁／綜合報導
比亞迪（BYD）證實將為特斯拉供應電池。（取材自微博）
比亞迪（BYD）證實將為特斯拉供應電池。（取材自微博）

中國汽車大廠比亞迪將首度供應動力電池給美商特斯拉，這是繼寧德時代後，第二家供應動力電池給特斯拉的中國企業。

繼4月全球新能源車銷量比亞迪再次擊退特斯拉拿下冠軍；全球車企市值最新排行榜，比亞迪則反超福斯集團排名第三，緊追特斯拉和豐田；如今比亞迪又搶單供貨特斯拉，捷報連連。比亞迪董事長王傳福8日在股東大會上表示，「現在不是大魚吃小魚，而是快魚吃慢魚，只有在快的過程中才能超車。」

王傳福認為，電動化的進程在加速，這個時候是看誰的資源多、供應鏈更完善、推出產品優勢更大，誰就能贏得更大的市場。

中關村在線報導，比亞迪集團執行副總裁、汽車工程研究院院長廉玉波接受知名財經媒體人蕢鶯春訪談時說：「很佩服特斯拉，跟Elon Musk（特斯拉執行長馬斯克）也是好朋友，馬上也準備給它（特斯拉）供電池。」

廉玉波表示，特斯拉將自己塑造成一個高端的品牌，給年輕人一種時尚、創新的感覺，這是值得我們學習的，也是目前中國新能源車企們學習的一個榜樣，特斯拉是一個很成功的企業，而比亞迪是非常沒有經驗的，比亞迪很尊重特斯拉。

比亞迪是中國最大新能源車企業，近年積極布局動力電池領域，之前動力電池主要供應自家電動車及油電混合車使用，去年開發出刀片電池後，由於體積較小，且穿刺後不會有爆燃問題，技術受到外界肯定，並傳出特斯拉有意採用，但遲遲未獲得證實。

廉玉波的說法，證實比亞迪供貨給特斯拉已經敲定。外界估計第二季開始出貨，以滿足特斯拉在上海超級工廠需求，而且供貨車型可能是特斯拉目前最熱賣的電動休旅車Model Y，這台也是單價較Model 3高的熱門車款。

在全球動力電池市場上，2021年起擴大布局動力電池的比亞迪，已成為僅次於寧德時代的中國動力電池二哥。南韓市調機構SNE Research數據顯示，2022年前兩個月，全球動力電池出貨量為53.5GWh，其中比亞迪更超過日本松下，以11.9％市占率位居全球第三，僅次寧德時及LG。

比亞迪不僅在動力電池出貨量快速成長，自家的新能源車銷量也是節節高升，今年3月更宣布此後出廠的都是新能源車（電動車+油電車），不再生產純燃油車，比亞迪5月單月新能源車銷售11萬4943輛，在中國市場排名第一，年增250%，是繼3月後，再度月銷突破10萬輛，再創歷史新高。累計比亞迪前五月銷量50萬7314輛，年增348%。

全球最新車企市值排行榜顯示，比亞迪總市值1219億美元，排名第三，超過福斯集團，僅次於特斯拉及豐田，是前十名車企中唯一一家中企。

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