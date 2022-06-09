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中國房企投資低迷 土拍市場民企幾隱身

財經新聞阻／綜合報導
報導指出，中國民營房企銷售尚未全面回溫，投資幾乎停滯。 （中新社資料照片）
報導指出，中國民營房企銷售尚未全面回溫，投資幾乎停滯。 （中新社資料照片）

5月以來，中國各地不斷提出房市紓困政策，一些城市甚至趕在土地拍賣前，緊急放鬆政策，以提振房企拿地信心，但媒體報導，房企投資熱情仍然低迷，尤其民營房企，幾乎在土地市場「隱身」。

第一財經引述房地產平台克而瑞數據顯示，中國300城經營性土地成交量5月持續低位，總成交建築面積僅6606萬平方公尺，月減15.6%，年減幅度再度擴大至6成以上。

報導說，從南到北的土拍數據透露出當下房企距離脫離資金緊張的局面還有很遠的路要走，尤其是民營房企，幾乎在土地市場「隱身」。

克而瑞的數據並顯示，在過去的5月，民企拿地投資占比僅剩一成，曾經在土拍市場大肆掃貨的民營房企，如今都不見蹤影，只有少數區域深耕的房企仍在投資。

報導引述業界分析表示，5月土地市場成交規模下滑，一方面與供應規模持續縮減有關；另一方面，短期內市場信心尚未完全恢復，房企資金面仍然承壓，在土地投資方面較為謹慎；而COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等對土地交易活動也有一定干擾，土地市場成交活力有所減弱。

若將時間拉長，今年前5月，僅有不到四成的百強房企有土地入帳，大約六成百強房企投資停滯。

分析說，對許多消失在土拍中的房企來說，拿地並非當前首要大事，維持好現金流、應對債務壓力，才是「活下去」的重中之重。

克而瑞資管數據顯示，房企5月發債規模515億元（人民幣，下同，約77.05億美元），月減15%；其中境內發債466億元，月減7%；境外發債48.8億元，月減54%。期間，房企發債主體數量持續下滑，降至年內新低的28家，其中僅有五家為民營房企。

據表示，除了受到重點扶持的優質民企仍可在國內發債，普通民企境內發債困難，境外發債多為與投資人達成展期協議，高息置換到期債券，當前房企境內外融資情況未有明顯改善。

報導表示，在融資緊張的情況下，房企拿地可謂「有心無力」，即使是資金較為穩健的民企，拿地時也傾向與其他企業合作，以降低資金壓力、分散投資風險。在北京二輪供地中，房企聯合拿地的比例高達七成，國、央企背景出身的房企仍占主要席位。

業內觀點認為，4月以來，政策暖風頻吹，持續傳達對恢復房地產行業穩定發展的支持態度。但對大部分房企來說，銷售尚未全面回溫、現金流壓力仍存，政策利多帶來的刺激效果不明顯，未來投資仍會以謹慎為主。

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