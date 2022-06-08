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小米、紅米產品部合併設手機部門 凌小兵任總座衝市占

記者林宸誼／綜合報導
小米集團內部組織架構出現重大變動，原小米（Xiaomi）產品部和紅米（Redmi）產品部合併，成立手機產品部。（中通社）
小米集團內部組織架構出現重大變動，原小米（Xiaomi）產品部和紅米（Redmi）產品部合併，成立手機產品部。（中通社）

小米集團內部組織架構出現重大變動，原小米（Xiaomi）產品部和紅米（Redmi）產品部合併，成立手機產品部，由凌小兵擔任手機產品部總經理，向集團高級副總裁盧偉冰和手機部總裁曾學忠雙線匯報。

同時，在手機產品部下設Xiaomi產品部、Redmi產品部、Pad產品部。

中關村在線報導，此次調整與先前常程的離職有關，今年1月，小米發布內部文件宣布，原集團副總裁、小米手機產品部總經理常程離職。常程離職後，手機部總裁曾學忠兼任小米手機產品部總經理。

此次調整，一方面是解決常程之後的空缺；另一方面也有利於加強小米手機、紅米手機，以及平板產品之間的協同。

華爾街見聞報旗下科技新媒體「全天候科技」報導，一名接近小米的人士看來，這次組織調整與小米手機增長乏力有關，「小米手機的市占在下滑，手機業務目前增長乏力，調整的目的是為了提高銷售量。」

在此之前，市場已傳出包括小米在內的境內手機廠商砍單的消息。

一位熟悉小米的手機業內人士透露，小米原定全年出貨目標為1.9億支，目前已降到1.5億支。

小米日前公布的第一季財報顯示，今年第一季小米智慧手機業務收入458億元（人民幣，下同，約68.66億美元），較去年同期的515億元下滑11%；小米全球智慧手機市場出貨量為3850萬支，較去年同期的4900萬支下滑21.4%。

去年第二季，小米智慧手機以17%的市占超越蘋果，首次晉升全球第二。為此，雷軍特意發布全員信，形容那是「夢幻般的成就，也是小米發展史上的重大里程碑」。

在之後的十周年演講上，雷軍強調小米的任務是真正站穩全球第二。但第三季，小米丟掉了歐洲、東南亞等多個市場的第一，全球出貨量跌回第三。

去年第四季，小米仍未實現雷軍的期待，全球出貨量仍處於第三。

除了OPPO、vivo，小米還多了榮耀這個競爭對手。去年第四季，榮耀以17%的中國市占在中國智慧手機市場排名第三，並已挺進海外市場。

前不久，榮耀CEO趙明表示，今年是榮耀的海外元年，公司將會把很多的資源分配到國外去和國際市場進行競爭，尋找新的業務增長點。

小米 手機 東南亞

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