中國5月外匯存底 增至3.12兆美元

中國5月外匯存底規模小幅上升。（本報資料照片）

中國國家外匯管理局7日公布，截至5月底，中國外匯存底規模為3兆1278億美元，較4月底上升81億美元，月增率0.26%。

澎湃新聞報導，中國外匯投資研究院副院長趙慶明分析，5月外匯存底增加主要是匯率 折算的貢獻，美元指數 5月下跌1.2%，非美元貨幣 中，歐元上漲1.8%，英鎊小幅上漲，日圓也在反彈，匯率折算對5月外匯存底貢獻估算超過100億美元。

中國國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英指出，5月中國外匯市場運行總體平穩，境內外匯供求保持基本平衡。

她說，國際金融市場上，受主要國家貨幣政策及預期、全球經濟增長前景、地緣政治局勢等因素影響，美元指數小幅下跌，主要國家金融資產價格漲跌互現。

在此之下，王春英說，外匯存底以美元為計價貨幣，非美元貨幣折算成美元後金額增加，與資產價格變化等因素綜合作用，導致5月外匯存底規模上升。

展望未來，王春英表示，當前外部環境依然複雜嚴峻，全球經濟面臨的風險挑戰增多，國際金融市場仍存在較大不確定性。但她強調，中國中國高效統籌疫情防控和經濟社會發展，經濟長期好轉的基本面沒有改變，將支持外匯存底規模保持總體穩定。

趙慶明指出，5月人民幣對美元匯率出現月度貶值，5月資產價格對外匯存底的貢獻應該是負的，銀行結售匯方面是淨買入的狀態，即期匯率和中間價的跌幅相較4月均大幅收窄。其中，人民幣對美元即期匯率5月累積貶值401個基點，貶值幅度為0.6%；人民幣對美元中間價5月累積下跌430個基點，貶值幅度0.65%。