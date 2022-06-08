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中國網路遊戲審批再開大門 60款產品獲批准

記者黃雅慧／綜合報導
騰訊遊戲業務也受到遊戲版號審批緩慢影響。（中通社資料照片）
騰訊遊戲業務也受到遊戲版號審批緩慢影響。（中通社資料照片）

中國遊戲市場再度注入「強心劑」！據財聯社報導，中國國家新聞出版署7日發布6月國產網路遊戲審批訊息，共60款遊戲獲批。

在此次獲批版號的遊戲中，重點遊戲包括完美世界的「黑貓奇聞社」、英雄互娛的「極無雙2」等。受到了該消息激勵，中概遊戲股美股盤前拉升，嗶哩嗶哩漲逾5%，網易、鬥魚漲逾2.5%。

前一次發布網路遊戲審批版號為4月11日，中國國家新聞出版署官網布2022年「第一批」國產網路遊戲審批訊息，共有45款遊戲獲批，包括40款手遊，四款PC端遊戲和一款Switch遊戲。但5月並未有新的遊戲版號發布。

在4月發布版號之前，已有八個月、約260多天未發放新的遊戲版號。2018年之前，國產網路遊戲版號發放數量一直呈現積極的增長趨勢，其中，2016年、2017年出現「井噴式」增長。

但在2018年，國產遊戲版號審批便迎來「寒冬」 。2018年3月，原國家新聞出版廣電總局稱因機構改革將暫停網路遊戲的審批工作，此後官網便停止遊戲版號審批訊息的更新。同年6月，原文化部遊戲備案網站關閉國產遊戲備案入口；8月，教育部會同國家衛生健康委員會等八部門制定了「綜合防控兒童青少年近視實施方案」，提到要控制遊戲版號發放數量。

此後，國產遊戲版號每下愈況，2019年全年獲批版號的國產遊戲數量減少到1365款，且同年5月未發放新的遊戲版號。

而受到遊戲版號審批暫停影響，許多科技公司該業務線經營也因而「降本增效」進行調整，因此裁員訊息不斷，比如騰訊、字節跳動與B站紛傳出遊戲業務相關部門正在裁員，雖然後來官方回應是內部調整，但遊戲行業的裁員現象與遊戲版號未有著落顯然密切相關。

裁員 教育部 美股

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