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人民幣反彈升值 挑戰6.6大關

記者林宸誼／綜合報導
（本報資料照片）
（本報資料照片）

此前連跌兩個月的人民幣近期持續出現反彈升值，端午節假期後首日，在岸人民幣對美元6日持續升值，早盤以6.6391開出，較官方中間價升值300基點，盤中一度升破6.64，最高報6.6391，創近一個月高點，後市有機會挑戰6.6整數關卡。

受到新冠疫情逐步緩解帶動中國經濟基本面未來向好的預期，以及美國聯準會加息縮表，讓市場對美國經濟衰退的擔憂增加，導致美元指數回落，人民幣6日再度升值，在岸人民幣6日下午收盤價6.6457，升值293基點，漲幅0.44%。

人民幣對美元中間價6日升值404基點，報6.6691。離岸人民幣也跟著升值，最高來到6.6362，升值195基點。

華爾街日報報導，隨美元指數在端午節期間整體承受壓力，在岸人民幣對美元6日已是連續兩個交易明顯升值，A股、港股等中國資產概念股6日在盤中逆勢大漲，也提振了人民幣匯率

界面新聞報導，植信投資研究院高級研究員常冉表示，6日在岸人民幣匯率大漲主要來自短期交易因素的直接影響，是疫情好轉、經濟增長預期改善的體現。

中國證券報報導，中金公司李劉陽團隊認為，美元指數觸頂回調、中國境內疫情繼續緩和、經濟站穩信心加強等影響下，人民幣對美元匯率短期止跌跡象明顯。

該團隊認為，總體看，人民幣匯率將在今年下半年在6.65元附近趨於穩定，人民幣匯率重回雙向波動。

中銀證券全球首席經濟學家管濤分析，中國貿易順差大，直接投資是淨流入，民間外匯資產持有增加，宏觀審慎措施、資本外匯管理和外匯存底干預「五重保護」下，中國有基礎也有條件，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

管濤表示，下半年，要關注經濟復甦、美元指數、疫情形勢對匯率的影響。

中國央行副行長潘功勝日前表示，人民幣匯率雙向波動，在合理均衡水平上保持基本穩定。

匯率 疫情 指數

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