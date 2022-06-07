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比亞迪5月賣11萬輛 穩坐新能源車企銷量榜第一

記者林宸誼／綜合報導
比亞迪穩坐新能源汽車企業銷量榜單第一。圖為比亞迪電動車組裝廠。（歐新社資料照片）
比亞迪穩坐新能源汽車企業銷量榜單第一。圖為比亞迪電動車組裝廠。（歐新社資料照片）

中國各大汽車品牌發布5月新能源汽車銷量成績，其中比亞迪超過11萬輛，年增2.5倍，穩坐新能源汽車企業銷量榜單第一，其次為廣汽埃安銷量2.1萬輛，造車新勢力的理想、哪吒、小鵬、零跑均超過1萬輛。

證券時報報導，比亞迪新能源汽車，5月銷售高達11萬4 943輛，年增250%，是繼3月後，再度月銷突破10萬，再創歷史新高。

累計比亞迪前五月銷量為50萬7314輛，年增348%。比亞迪已宣布停售燃油車，自今年3月以來生產及在售的車型均為新能源汽車。

5月廣汽埃安銷量2萬1056輛，年增150%，前五月累計銷量7萬6142輛，年增121%。廣汽埃安領跑造車新勢力，也是傳統車企打造的新能源汽車品牌中，表現較為突出的一家。

廣汽埃安背靠廣汽集團，產品已覆蓋各細分市場，雖然對企業端市場的依賴較高，但個人用戶的數量也出現快速成長，也為廣汽埃安的發展打下了較好的基礎。

重慶晨報旗下新媒體「上游新聞」報導，今年以來，造車新勢力交付量呈現出雲霄飛車式的走勢，月度銷售冠軍也在不斷變化。5月摘得新勢力月度銷售冠軍的是理想汽車，當月交付量為1萬1496輛，年增165.9%。

5月交付量位於理想之後的是哪吒汽車，當月交付量為1萬1009輛，年增144%。哪吒是當前新勢力中比較穩健的選手，今年以來月交付量一直處於前三名的水平。

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