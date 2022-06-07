中國5月服務業景氣 仍持續低迷

雖疫情 趨緩、封控管理逐步放鬆，但中國服務業經營表現仍處於低迷。財新傳媒6日公布，5月中國服務業PMI指數 為41.4，較上月回升5.2，繼續低於50榮枯線下，為2020年3月以來次低。

中國PMI指數分為國家統計局的官方版，和由財新傳媒發布的財新版，財新版主要鎖定中小企業經營表現。

在此之前，財新公布的5月製造業PMI為48.1，較4月回升2.1，依舊低於50榮枯線。

財新指出，分項數據來看，5月服務業經營活動指數和新訂單指數均從4月低點回升，但仍低於榮枯線，另受調查企業反映，經營活動減少與最近因中國國內疫情抬頭而採取的臨時關閉、出行限制等防控措施有關；同時疫情抑制了顧客需求，顧客數量減少。

值得注意的是，5月中國服務業就業 情況繼續惡化，服務業就業指數降至2021年3月以來最低，反映疫情影響正逐漸傳導至就業市場；另因人工、原料、食品、能源，尤其是運輸費用漲價，帶動行業經營成本上升，銷售價格也由降轉升。

對於未來展望，財新5月服務業經營預期指數升至近三個月最高，顯示企業對前景感到樂觀，但仍擔心復發的衝擊。財新智庫高級經濟學家王喆說，5月中國多地局部疫情持續，製造業、服務業景氣有改善但仍位於收縮區間。