我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

現在能買房？估價師：這情況買房永遠比租房好

北加亞裔被劫挨打 外套、鞋子都被搶 剩內褲襪子

經濟學家李稻葵：中網路監管風暴結束

記者戴瑞芬／綜合報導
知名經濟學家指，中國官方對互聯網公司的監管風暴已基本結束，官方政策的重點將轉為恢復投資者信心。圖為騰訊公司。(中通社資料照片)
知名經濟學家指，中國官方對互聯網公司的監管風暴已基本結束，官方政策的重點將轉為恢復投資者信心。圖為騰訊公司。(中通社資料照片)

中國知名經濟學家李稻葵透過視訊出席一場投資論壇時表示，中國官方對互聯網公司的監管風暴已基本結束，官方政策的重點將轉為恢復投資者信心。

總部在新加坡的跨國銀行大華銀行3日舉行國際論壇，清華大學弗里曼經濟學講席教授李稻葵以視訊出席，對中國經濟熱點話題發表看法。

新加坡「聯合早報」報導，李稻葵以螞蟻集團為例指出，螞蟻上市之所以被叫停，是因為許多政府官員及親屬都牽涉其中，「螞蟻集團造成了很大的政治影響，例如（涉及）一些城市的黨委書記人選，這真的會嚇到最高層領導」。

螞蟻集團也因此成了中國官方啟動對互聯網金融監管的導火線，累計至少已有14家網路平台企業被捲入整改風暴。

不過，在上海因疫情封控，多地頻爆疫情升級防控，重擊經濟的影響下，李稻葵提出，當局近一個月接連釋放對網路行業的利多消息，5月17日中國副總理劉鶴出席中國全國政協「推動數位經濟持續健康發展」專題協商會時，強調要處理好政府和市場之間的關係，打好關鍵核心技術攻堅戰。18日中國總理李克強在雲南主持召開穩增長穩市場主體保就業座談會時，亦重申支持平台經濟、數位經濟在境內外上市融資。

李稻葵認為，目前網路企業對中國政治的影響已經為零，高層的擔憂已被打消，同時投資者也將恢復對中國網路企業的信心，有關公司的價值會重新得到評估。

香港01報導，針對中國今年GDP增長目標設為5.5%，李稻葵坦言，「在中共二十大前，動態清零政策不會改變，封城的情況甚至會加劇」。但他指出兩大因素將驅動下半年的GDP增速達到5%至6%，一是房地產市場，另一是對消費的刺激，特別是汽車等消耗品。

投資 螞蟻集團 新加坡

上一則

紐約油價漲逾120美元至3個月高點 沙國漲亞洲原油售價

下一則

日產汽車研發 乾淨燃料賽車

延伸閱讀

雙利空衝擊 全球GDP成長下看

雙利空衝擊 全球GDP成長下看
彭博：全球經濟承受烏克蘭戰爭與中國斷鏈雙重重擊

彭博：全球經濟承受烏克蘭戰爭與中國斷鏈雙重重擊
中國內需消費崩跌 經濟學者：官方快直接發現金

中國內需消費崩跌 經濟學者：官方快直接發現金
穩經濟 中國砸66億以工代賑 13萬農村低收入者受惠

穩經濟 中國砸66億以工代賑 13萬農村低收入者受惠

熱門新聞

美國木材期貨價格從3月初來已暴跌超過50%。（美聯社）

美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%

2022-05-31 03:29

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

2022-05-30 15:03
在特斯拉執行長馬斯克預告將裁員一成之前，部分員工已萌生去意。 路透

特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭

2022-06-04 08:59
重返辦公室的上班族遭遇日常費用大增的頭疼問題。路透

重返辦公室的上班族 遭遇頭疼問題

2022-05-30 07:29
近一周來，從華爾街大咖到科技業巨擘，對美國經濟衰退將至示警的人愈來愈多。路透

戴蒙、芬克、馬斯克齊唱衰 美國經濟展望有多糟？

2022-06-03 12:26
美股三大指數都在因假期而縮短的本周收跌。Getty Images

反彈後必走低 股指本周盡墨

2022-06-03 16:32

超人氣

更多 >
購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館

購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館
費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人

費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人
紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒

紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒
澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機
肛門別洗太乾淨 醫提5大正確觀念：有味道不代表髒

肛門別洗太乾淨 醫提5大正確觀念：有味道不代表髒