經濟學家李稻葵：中網路監管風暴結束

知名經濟學家指，中國官方對互聯網公司的監管風暴已基本結束，官方政策的重點將轉為恢復投資者信心。圖為騰訊公司。(中通社資料照片)

中國知名經濟學家李稻葵透過視訊出席一場投資 論壇時表示，中國官方對互聯網公司的監管風暴已基本結束，官方政策的重點將轉為恢復投資者信心。

總部在新加坡 的跨國銀行大華銀行3日舉行國際論壇，清華大學弗里曼經濟學講席教授李稻葵以視訊出席，對中國經濟熱點話題發表看法。

新加坡「聯合早報」報導，李稻葵以螞蟻集團 為例指出，螞蟻上市之所以被叫停，是因為許多政府官員及親屬都牽涉其中，「螞蟻集團造成了很大的政治影響，例如（涉及）一些城市的黨委書記人選，這真的會嚇到最高層領導」。

螞蟻集團也因此成了中國官方啟動對互聯網金融監管的導火線，累計至少已有14家網路平台企業被捲入整改風暴。

不過，在上海因疫情封控，多地頻爆疫情升級防控，重擊經濟的影響下，李稻葵提出，當局近一個月接連釋放對網路行業的利多消息，5月17日中國副總理劉鶴出席中國全國政協「推動數位經濟持續健康發展」專題協商會時，強調要處理好政府和市場之間的關係，打好關鍵核心技術攻堅戰。18日中國總理李克強在雲南主持召開穩增長穩市場主體保就業座談會時，亦重申支持平台經濟、數位經濟在境內外上市融資。

李稻葵認為，目前網路企業對中國政治的影響已經為零，高層的擔憂已被打消，同時投資者也將恢復對中國網路企業的信心，有關公司的價值會重新得到評估。

香港01報導，針對中國今年GDP增長目標設為5.5%，李稻葵坦言，「在中共二十大前，動態清零政策不會改變，封城的情況甚至會加劇」。但他指出兩大因素將驅動下半年的GDP增速達到5%至6%，一是房地產市場，另一是對消費的刺激，特別是汽車等消耗品。