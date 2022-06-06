中國大宗商品指數回升 5月達101.3%

中國物流與採購聯合會5日發布數據顯示，5月中國大宗商品指數 （CBMI）為101.3%，較4月回升1.6個百分點，顯示在復工 復產及官方穩增加政策效益下，行業景氣度回升，市場運行預期向好。

中新社報導，中國物流與採購聯合會調查顯示，5月中國大宗商品指數（CBMI）為101.3%，站上100%的關卡，表明疫情 影響正在減弱，穩增長、保民生多項政策效果開始顯現，市場供需兩端均在修復，企業生產經營活動正在顯露積極的跡象。

各分項指數中，5月大宗商品供應指數止跌回升，當月較上月回升1個百分點，至100.8%，顯示隨著物流保通保暢政策措施和紓困助企措施同步發力，貨運物流趨於通暢，在一定程度上緩解原材料供給緊張，加上保供穩價工作持續取得成效，生產企業復工復產逐漸增多，產品產量開始回升，商品供應得到保障。

另外，5月大宗商品銷售指數止跌回升，至102%，指數反彈至2021年5月以來的最高點，表明穩增長、保民生多項政策效果開始顯現，市場需求正在修復，商品銷售局面活躍，企業訂單組織逐步順暢。

分析稱，當前經濟恢復仍不充分，企業生產經營仍未完全回歸正常，加之夏季需求淡季來臨，市場需求整體不足，市場運行向好基礎更顯薄弱。預計6月份，大宗商品市場在經歷充分調整後，隨疫情管控逐步好轉，各項政策落地和發力，市場需求有望逆季節回升，商品價格或將迎來修復性反彈。