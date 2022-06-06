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港推動離岸人民幣生態系 去年處理全球75%結算業務

記者陳政錄／綜合報導
香港將循多方向進一步推動香港離岸人民幣生態系統的發展。(新華社資料照片)
香港將循多方向進一步推動香港離岸人民幣生態系統的發展。(新華社資料照片)

香港財政司司長陳茂波5日透露，香港處理全球75%的離岸人民幣結算業務，2021年經香港銀行處理的人民幣貿易結算量逾7兆元人民幣（約1.05兆美元），將循多方向進一步推動香港離岸人民幣生態系統的發展，讓人民幣更好地在離岸市場循環流動，發揮好香港作為「國內境外」的離岸人民幣中心的功能，助力人民幣國際化的進程。

香港財政司司長陳茂波。(中新社)
香港財政司司長陳茂波。(中新社)

陳茂波在網誌中表示，多年來，香港金融市場的新股上市集資業務非常暢旺，往往是市場的談論焦點。然而，他下決心將香港發展為更全面且具深度的國際金融中心。除了股市外，債券、基金、保險及衍生產品等都是全力推動的範疇；離岸人民幣業務也是香港未來必須繼續著力發展和推動的重點工作。

在香港第六屆特首李家超正式就職前，香港財政司司長陳茂波5日發文表示，將繼續不斷豐富香港金融市場的多元發展。他強調，除了股市外，債券、基金、保險及衍生產品等都是全力推動的範圍。

陳茂波指出，特區政府下決心將香港發展為更全面且具深度的國際金融中心。

他舉債市發展為例，認為香港近年的努力已漸見成果，債券發行量在亞洲（除日本外）是第三大的地區，次於中國和南韓。

另一方面，陳茂波表示，香港作為區內的綠色及可持續金融中心，可發揮引導國際資金支持國家（中國）經濟向綠色轉型的重要作用。

陳茂波說，離岸人民幣業務也是香港未來必須繼續著力發展和推動的重點工作。他表示，香港現在已經是全球最大離岸人民幣業務樞紐，處理全球75%的離岸人民幣結算業務，2021年經香港銀行處理的人民幣貿易結算量逾人民幣7兆元。

陳茂波說，展望未來，港府會循多方向進一步推動香港離岸人民幣生態系統的發展，提供更多以人民幣計價的投資工具和渠道等，以利人民幣在離岸市場循環流動，助力人民幣國際化的進程。

香港 債券 保險

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