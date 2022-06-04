我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美海軍「超級大黃蜂」墜毀 飛行員喪命 非近年來首次

洛杉磯醫院砍人案 3醫護傷、嫌犯與警對峙

華為折疊機 全球市占衝上第二

記者林宸誼／綜合報導
第一季全球折疊手機市占
第一季全球折疊手機市占

儘管全球手機市場持續疲軟，但折疊智慧手機卻依然保持高速增長態勢。根據調研機構Display Supply Chain Consultants（DSCC）最新數據顯示，今年第一季全球折疊智慧手機出貨量年增571%，共222萬支。三星仍然領跑折疊螢幕手機市場，占據了近74%的市占，值得注意的是，華為位列第二，市占逐漸上升，已占20%。

折疊螢幕手機已成為高端的代名詞。賽迪顧問數字經濟產業研究中心總經理劉旭表示，擁有折疊螢幕技術成為手機品牌「秀肌肉」的重要手段。加之折疊螢幕手機目前定價較高，自然成了「高端」的代名詞。

同時，折疊螢幕也是手機廠商突破手機外觀和功能限制的技術門檻。在折疊螢幕下，手機功能被放大，有了更豐富的應用場景，滿足了用戶在視頻、遊戲等大螢幕應用對螢幕尺寸的需求，由此成為手機廠商尋求市場突圍的重要「敲門磚」。

據界面新聞援引Strategy Analytics發布的最新研究報告，全球可折疊智能手機出貨量將在2025年達到1億支。面對巨大的市場商機，中國手機廠商們已經開始加速折疊螢幕產品的推進速度，華為P50 Pocket、小米MIX Fold、OPPO Find N、榮耀Magic V…搶抓先機陸續上市。

證券時報報導，DSCC數據指出，今年第一季全球折疊智慧手機總出貨量為222萬支，年增571%，是折疊智慧手機有史以來業績第三好的季度，但與2021年第四季創下的420萬支的歷史新高相比，下降了47%。

具體來看，翻蓋式折疊智慧手機依舊占據主導地位，僅三星Galaxy Z Flip3就占了所有折疊智慧手機出貨量的51%。Galaxy Z Fold3是第一季中第二受歡迎的折疊智慧手機。儘管三星仍然領跑折疊智慧手機市場，但市占下降至74%。

值得注意的是位列第二的華為，市占上升至20%，分析認為這主要歸功於P50 Pocket，P50 Pocket是華為首款縱向折疊智慧手機，也就是俗稱的翻蓋式折疊智慧手機。

DSCC報告指出，依據整個市場狀況分析，預計到今年年底，可折疊數碼設備的總出貨量將翻倍至1600萬支。另一方面，價格昂貴、產量相對較低的可折疊智慧手機將不會像剛性手機那樣受到部件短缺的影響。先前行業普遍認為，2022年為折疊智慧手機規模化元年，折疊智慧手機開始真正從嚐鮮走向常用，同時多家手機企業負責人也表態，折疊智慧手機是未來手機業發展方向。

榮耀CEO趙明也表示，折疊智慧手機代表未來的方向，榮耀在折疊智慧手機方面還會持續發展，在重量、厚度、雙螢幕體驗等方面進行優化。

手機 華為 三星

上一則

小企業主靠差異化 度過疫情

延伸閱讀

聯發科：印度需求將推動成長

聯發科：印度需求將推動成長
華為再成立第三批軍團 稱要重視商業模式探索與建立

華為再成立第三批軍團 稱要重視商業模式探索與建立
華為縮減海外擴張 日本分公司恐裁員

華為縮減海外擴張 日本分公司恐裁員
華為余承東：新車「問界M7」將在6月底發表

華為余承東：新車「問界M7」將在6月底發表

熱門新聞

美國木材期貨價格從3月初來已暴跌超過50%。（美聯社）

美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%

2022-05-31 03:29

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

2022-05-30 15:03
摩根大通看好美股反彈。 路透

有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股

2022-05-28 11:18
馬斯克在回答網友提問時表示，他認為經濟有下滑的可能性「其實是件好事」。

稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了

2022-05-27 08:39
美股大漲的背後，仍然不脫Fed動向。美聯社

美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握

2022-05-28 08:59
重返辦公室的上班族遭遇日常費用大增的頭疼問題。路透

重返辦公室的上班族 遭遇頭疼問題

2022-05-30 07:29

超人氣

更多 >
美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉

美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉
德州一家五口慘遭滅門 逃獄囚犯疑作案遭警擊斃

德州一家五口慘遭滅門 逃獄囚犯疑作案遭警擊斃
錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相

錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相
世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...

世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...
哈利和梅根現身女王白金禧儀式 民眾歡迎也有嘲諷

哈利和梅根現身女王白金禧儀式 民眾歡迎也有嘲諷