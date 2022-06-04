華為折疊機 全球市占衝上第二

第一季全球折疊手機市占

儘管全球手機 市場持續疲軟，但折疊智慧手機卻依然保持高速增長態勢。根據調研機構Display Supply Chain Consultants（DSCC）最新數據顯示，今年第一季全球折疊智慧手機出貨量年增571%，共222萬支。三星 仍然領跑折疊螢幕手機市場，占據了近74%的市占，值得注意的是，華為 位列第二，市占逐漸上升，已占20%。

折疊螢幕手機已成為高端的代名詞。賽迪顧問數字經濟產業研究中心總經理劉旭表示，擁有折疊螢幕技術成為手機品牌「秀肌肉」的重要手段。加之折疊螢幕手機目前定價較高，自然成了「高端」的代名詞。

同時，折疊螢幕也是手機廠商突破手機外觀和功能限制的技術門檻。在折疊螢幕下，手機功能被放大，有了更豐富的應用場景，滿足了用戶在視頻、遊戲等大螢幕應用對螢幕尺寸的需求，由此成為手機廠商尋求市場突圍的重要「敲門磚」。

據界面新聞援引Strategy Analytics發布的最新研究報告，全球可折疊智能手機出貨量將在2025年達到1億支。面對巨大的市場商機，中國手機廠商們已經開始加速折疊螢幕產品的推進速度，華為P50 Pocket、小米MIX Fold、OPPO Find N、榮耀Magic V…搶抓先機陸續上市。

證券時報報導，DSCC數據指出，今年第一季全球折疊智慧手機總出貨量為222萬支，年增571%，是折疊智慧手機有史以來業績第三好的季度，但與2021年第四季創下的420萬支的歷史新高相比，下降了47%。

具體來看，翻蓋式折疊智慧手機依舊占據主導地位，僅三星Galaxy Z Flip3就占了所有折疊智慧手機出貨量的51%。Galaxy Z Fold3是第一季中第二受歡迎的折疊智慧手機。儘管三星仍然領跑折疊智慧手機市場，但市占下降至74%。

值得注意的是位列第二的華為，市占上升至20%，分析認為這主要歸功於P50 Pocket，P50 Pocket是華為首款縱向折疊智慧手機，也就是俗稱的翻蓋式折疊智慧手機。

DSCC報告指出，依據整個市場狀況分析，預計到今年年底，可折疊數碼設備的總出貨量將翻倍至1600萬支。另一方面，價格昂貴、產量相對較低的可折疊智慧手機將不會像剛性手機那樣受到部件短缺的影響。先前行業普遍認為，2022年為折疊智慧手機規模化元年，折疊智慧手機開始真正從嚐鮮走向常用，同時多家手機企業負責人也表態，折疊智慧手機是未來手機業發展方向。

榮耀CEO趙明也表示，折疊智慧手機代表未來的方向，榮耀在折疊智慧手機方面還會持續發展，在重量、厚度、雙螢幕體驗等方面進行優化。