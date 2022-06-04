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iPad中國出貨量 第一季暴跌29%

記者林汪靜／綜合報導

蘋果手機及平板在全球占有霸主地位，但iPad如今在中國的出貨量卻出現暴跌。根據市場調研機構Canalys發布的最新報告，今年第一季iPad在中國市場的出貨量雖仍高於其他品牌的同類產品穩居冠軍寶座，但出貨量降至120萬台，年減29%，下降幅度遠超過其他品牌。

界面新聞報導，Canalys報告顯示，第一季中國PC（桌上型電腦、筆記型電腦）出貨量為1170萬台，年降1%，結束了連續七個季度的增長。與此同時，中國平板電腦出貨量年降13%。

報告指出，出貨量位居第二的是華為平板，年降11%，但市場占比反而增長一個百分點。榮耀排在第四名，出貨量和去年同期差不多。聯想的平板業務受影響較大，較去年第一季下降17%，降幅僅此於iPad。

為何蘋果出貨量在中國暴跌？中國自媒體分析，主要是受疫情帶動，使用平板學習、辦公和娛樂需求強勁。加上中國「雙減」政策給家長帶來教育焦慮。而且平板不像手機，家裡一般有一台就夠了。去年買了的人，今年消費需求自然減少。

而去年第四季，為保住iPhone的供應，特別是iPhone 13系列，蘋果不得不狂砍iPad產能，iPad產量相比原計畫減少50%左右，也是原因之一。

此外，各大手機廠商也都紛紛推出自己的平板電腦來搶奪iPad的市場，近年，包括小米、華為、vivo和OPPO等中國國產手機企業，都在大規模推廣自己的平板電腦產品，而酷比魔方等中國低端平板電腦也在不斷推廣自身產品。

手機 蘋果 華為

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