京滬土地競拍 央企國企大買家

疫情 衝擊，財政承壓，北京 、上海兩地不約而同舉行大規模的土地競拍，為資金缺口找財源。兩地此次掛牌出讓的大部分地塊均順利完成出讓。從參與土拍的地產開發企業類型看，央企、國企成為拿地大贏家。

綜合媒體報導，上海首輪集中供地此次共擬出讓36幅涉宅用地，其中20幅地塊獲多個競買人報名，並將在後續五天內以掛牌方式競價出讓。數據顯示，20幅地塊中，國企、央企背景的房企拿地比率超過80%。

其中，招商蛇口斬獲兩宗土地，成為此次上海土拍的最大贏家。除了徐匯區斜土街道地塊是招商蛇口等三家企業聯合拿地外，總價第二高的普陀區中山北社區地塊，則由招商蛇口獨自吞下，粗略概算，招商蛇口共計投入超人民幣78億元，位居榜首。

此外，北京二輪土拍共計掛牌出讓17宗住宅用地，最終成交14宗。據統計，參與北京本輪土拍的房企達到30家，央企、國企、區域城投類地產開發商是主力，萬科、葛洲壩、首農發展等房企久違地再度現身京城市場。

從最終結果來看，受搖號簽約與企業開發策略等因素影響，央企國企依然是本輪北京土拍主角。華潤置地以96.78億元人民幣（約14.53億美元）的拿地金額暫居榜首，中建系拿地金額96.61億人民幣暫居第二。

據中新經緯報導，中指研究院土地事業部負責人張凱表示，從拿地企業性質來看，國企央企、民企、混合所有制企業以及地方國企均積極參與並有所斬獲，無論是補倉或控盤原有項目的企業，還是打算進入上海房地產 市場的企業，都是看好疫情之後上海經濟復甦前景。

上海中原地產市場分析師盧文曦則認為，從國企、央企仍占據拿地主力，可以看出這波樓市下行給民企帶來的壓力，參與活躍度有所減弱。

中新經緯援引分析人士說法指出，民營房企在本次京滬土拍中的積極性依舊不高，除受到自身經營狀況影響外，也表明它們對後續市場仍存觀望情緒，後續仍需激發這類企業的拿地熱情。