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台達電德州設廠 卡位電動車

記者張瑞益／綜合報導

特斯拉積極擴建全球生產基地，4月啟用美國德州超級工廠，台灣供應鏈也跟進設點服務客戶。台達電3日公告，美國子公司斥資3500萬美元，購入美國德州的土地及廠房，業界認為此為服務特斯拉的擴產規畫，看好台達電未來來自特斯拉與電動車的營收將持續升溫。

台達電購入美國德州的土地及建物，土地面積達30.25英畝，建物及廠房面積則達42萬3123平方英尺。

台達電未正面回應買土地與廠房的理由。但台達電表示，將在美國德州Plano購入的土地及建物，包括辦公、生產與倉儲空間，主要提前因應美洲區客戶在地生產需求以及整體成本考量而做準備。台達電除原先在當地組裝的通訊電源系統，其他ICT基礎設施的產品、電動車以及能源基礎設施都是可能的應用領域。

業界普遍認為，今年4月7日，特斯拉位於美國德州的超級工廠才剛啟用，台達電相當早期就進入供應鏈，是特斯拉的長期合作夥伴，就近在特斯拉未來生產重心的德州設廠，預期有利未來持續拉高在特斯拉的訂單取得優勢。

特斯拉近年積極擴建生產基地，在今年3月德國柏林超級工廠落成後，德州奧斯汀新廠也在4月初盛大開幕，執行長馬斯克表示，新廠有助於擴大特斯拉產能，德州新廠設定的目標，規畫待產能提升後，每年生產50萬台Model Y，且預計從明年開始生產電動皮卡Cybertruck。

業界看好第二大電動車市場北美群聚效應發酵。和碩今年2月宣布，透過兩家百分之百持有的轉投資公司華瑋、華毓，對墨西哥廠注資3310萬美元，和碩累積在墨西哥廠注資4500萬美元。市場也傳出廣達將配合特斯拉前往墨西哥設廠，預計2023年量產，聯德-KY也傳將跟進，英業達、仁寶、鴻海今年也都有在美國的擴廠計畫。

特斯拉 德州 墨西哥

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