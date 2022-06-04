中國新鮮人求職 最愛金融業

銀行、券商與基金行業，是許多財經學子求職的熱門。圖為福州市民從國泰君安證券營業網點前經過。（中新社資料照片）

中國畢業季將至，金融企業2022年應屆生的招聘工作也進入收尾，收到的校招簡歷多達萬份，堪稱「百裡挑一」；東南地區某所高校一名老師表示，今年去銀行以及投行的畢業生明顯增多。

證券 時報報導，在用人單位眼中，這一屆即將步入社會的「新秀」有許多特點—「95後」（1995年後）居多、具有複合背景、實習經歷豐富、個性普遍更加坦誠直接，也更關注生活與工作的平衡。有部分學生則對應聘單位、行業情況了解不夠充分，以及職業規畫不清晰等特點。

面對人數已突破千萬的高校畢業生「最難就業 季」，銀行、券商與基金行業，仍是許多財經學子求職的熱門。

銀行業人士表示，近幾年銀行業整體應屆生招聘名額逐年增多，尤其是金融科技部門吸納許多年輕人；還有基金高層表示，今年收到的校招簡歷多達萬份，堪稱「百裡挑一」。

券商方面，多家券商今年校招規模相比往年擴大，一些券商明確表示「未設置錄取比例，考核通過的學生應錄盡錄」、「名額不是問題，考察通過就發錄取通知（offer）」。在今年校園招聘需求普遍縮減的私募，求職者規模更是遠超過往年。

面對疫情 的擾動，今年許多金融機構推出各式線上面試與實習項目，除此之外，東方證券、國泰君安等上海地區的券商還在原計畫的校招規模上，為上海大學畢業生新增了額外的招聘名額。