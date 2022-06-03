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美債殖利率走揚 台幣重貶 熱錢撤出8億美元

記者陳美君／綜合報導
受美債殖利率走揚影響，台幣重貶，熱錢持續出走。(本報資料照片)
受美債殖利率走揚影響，台幣重貶，熱錢持續出走。(本報資料照片)

端午連假前夕，受美債殖利率走揚影響，熱錢持續出走，拖累台灣股匯走勢雙雙下殺。外資2日拋售台股逾新台幣84億元（約2.8億美元），終場指數大跌逾120點，新台幣匯率也在資金匯出下重貶1.18角，收在29.388元，連兩貶並為一周新低，2日總成交量15.71億美元。

匯銀主管指出，熱錢2日買匯撤出至少8億美元，出口商雖進場拋匯，但力道稍嫌薄弱，加上中央銀行並未積極阻貶，匯市需求大於供給，使新台幣匯率承受較大貶值壓力。

匯銀主管說，「外資看到美債殖利率上漲、又開始回頭買美債了，所以匯出力道還不小，大概有8億美元以上，出口商也有賣美元，但力道不大，感覺又開始惜售了，另外老大（指央行）沒什麼調節，新台幣才會貶得這麼重」。

展望後市，美聯準會與歐洲央行利率決策會議為市場關注焦點，匯銀主管預估，短期內新台幣匯率將維持29~29.6元區間震盪格局。

央行統計顯示，美元指數2日上漲0.31%，主要亞洲貨幣裡僅人民幣一枝獨秀、逆勢升值0.26%，其餘均為貶值。

相較台灣主要貿易對手國貨幣韓元重挫1.19%，新台幣2日貶值0.4%、相對穩定，日圓與星元分別貶值0.38%和0.25%。

匯銀主管指出，「國內外通膨數據高漲，主要央行貨幣政策都趨向緊縮，相對台灣，美國貨幣政策緊縮力道很大，中長期來說，外資流出機率仍大於匯入。」

匯銀主管說，除聯準會利率決策，市場也非常關注即將登場的歐洲央行貨幣政策。由於歐元區5月消費者物價指數（CPI）年增率再創新高，使歐洲央行（ECB）認為7月起逐步升息就足以抑制通膨的觀點面臨挑戰。歐元區5月整體CPI年增率從4月的7.4%升至8.1%，高於市場預期的7.7%，且再度改寫新高。

央行 殖利率 貨幣

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