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富時中國A50指數 新納三家公司

記者黃雅慧／綜合報導

富時羅素宣布調整富時中國系列指數，6月17日生效。備受國際投資者關注的富時A50指數出現重大調整，A股重量級，市值超人民幣兆元的中國石油、家電龍頭格力電器和出口新冠疫苗的智飛生物遭剔除，不少投資者頗感意外。

富時中國A50指數新納入海螺水泥、中信銀行、通威股份三家公司，此外，新一季的富時中國A50指數備選股名單，還納入愛爾眼科、國電南瑞、保利發展、陝西煤業、恩捷股份。

富時中國A50指數由富時羅素 （FTSE Russell） 編制發布。該指數由上海和深圳證券交易所市場中總市值最大的50支股票組成，反映A股市場中最具影響力的前50大上市公司股票的表現，不少國際投資人因此視為是衡量中國市場的精確指標。而富時中國A50指數的成分股於每年3月、6月、9月和12月進行每季審核。

中國石油、格力電器和智飛生物這次被剔除出富時中國A50指數，據券商中國報導，富時羅素調整的邏輯主要是因為市值的變化，也就是說，與公司股價的階段性表現有很大關係。

但對中國石油出現在剔除名單中，不少投資人還是頗感意外。雖然中國石油近期股價表現一般，但中國石油卻是A股絕對重量級的權重股。

專家分析，這波名單異動，富時羅素調整除了市值外，還會考慮包括業績表現、流動性、波動性、市場代表性等因素。不過市值的大幅萎縮也恐是說明公司發展經營存在一定的問題，使得市場資金缺乏足夠的認可。

據證券時報報導，此次新納入富時中國A50指數的三支成分股表現總體較為穩定，比如通威股份隨著近期大盤反彈也有明顯漲幅。被剔除的格力電器、智飛生物與中國石油等近期表現總體低迷，且在A50權重已不高，分別為1.2%、0.88%與0.89%。

據富時羅素官網披露，截至5月31日收盤，富時中國A50指數中權重最大的A股為貴州茅台（指數權重14.27%）。

指數 石油 投資

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