人行 將加大貨幣政策實施力道

人民銀行副行長潘功勝表示，增強信貸總量增長穩定性。(新華社）

中國人民銀行（央行）、中國國家外匯管理局2日表示，將進一步加大穩健貨幣政策實施力度，保持經濟運行在合理區間。人行副行長潘功勝還說，下一階段，將繼續推動降低企業融資成本，包括深化貸款 市場報價利率 （LPR）改革、落實存款利率市場化的調整機制等。

潘功勝表示，今年以來，中國經濟發展的基本面沒有改變，但也面臨複雜局面，出現新的挑戰和困難。因此，人行將聚焦市場主體、有效投資 、降低成本、重點領域、對外開放五個方面強化政策引導，及時精準惠及受困群體和重點領域，助力穩住經濟大盤。

他舉例，人行已印發便利境外機構投資者投資中國債券市場、支持高新技術和「專精特新」企業開展跨境融資便利化試點等一系列文件，穩固金融對實體經濟的支持力度。同時要建立金融服務小微企業敢貸願貸能貸會貸長效機制、進一步便利境外機搆投資者投資中國債券市場。

他還說，下一階段，人行將加大普惠小微貸款的支持，以及民航等受疫情影響較大企業的紓困支持、支持銀行對部分貸款延期還本付息。

同時，深化LPR改革，落實存款利率市場化的調整機制，穩定銀行負債成本，帶動企業貸款利率的穩中有降。

LPR即貸款市場報價利率，為中國銀行貸款提供報價參考，上月，人行曾分別下調首購屋抵押貸款利率下限20個基點，單獨下調五年期LPR利率十五個基點至4.45%，被視為提振房市、穩經濟的重要措施。

人行貨幣政策司司長鄒瀾補充，基礎設施是經濟社會發展的重要支撐，具體將有三方面措施，一是加強銀政企對接，二是發揮好政策性開發性銀行的作用，三是撬動商業銀行和社會資金加大融資支持。