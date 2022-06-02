中國2025綠電占比 拚達33%

中國國家發改委1日發布「十四五可再生能源發展規畫」，將建設陸上、海上風電基地等。圖為福建平潭力發電機組。（中新社資料照片）

促進疫後復甦的同時，中國也持續鞏固2030碳達峰、2060碳中和「雙碳」目標。中國國家發改委1日發布「十四五可再生能源發展規畫」，目標規畫到2025年，可再生能源發電量達3.3兆度左右，占整體電力消費比重為33%，並加快發展鈉鋰子電池、地熱、可再生能源製氫，建設陸上、海上風電基地等。

該規畫由發改委、國家能源局、財政部 等九部委聯合印發，從介紹當前中國的可再生能源發展情勢，到設定十四五（2021年到2025年）期間發展目標，以及一系列優化、保障的執行措施，共十部分33項。

據通知，2025年，中國可再生能源消費總量目標為10億噸標準煤左右，十四五期間，可再生能源在一次能源消費增量中占比超過50%。

同時，可再生能源年發電量達3.3兆度左右，使全中國可再生能源電力總量消納責任權重達33%左右，可再生能源電力非水電消納責任權重達18%左右。十四五期間，風力、太陽能發電量翻倍。

「消納責任權重」要求，是中國為提升可再生能源的消納利用比率，設定的保障機制，可看成可再生能源於整體電力消費中的占比目標。

非電能源上，通知也設定，2025年地熱能供暖、生物質供熱、生物質燃料、太陽能熱等非電利用規模，應達6000萬噸標準煤以上。

據中國國家能源局，2021年，全社會用電量8兆3128億度，年增10.3%，可再生能源發電量（含水電、風電、太陽能和生物質發電）為2.48兆度，占用電量的29.8%。

為達目標，規畫提出，要加強前沿技術和核心技術攻關，包括超大型海上風電機組研製、掌握新一代太陽能電池技術、發展納鋰子電池等高能量密度儲能技術、展開規模化可再生能源製氫示範，以及發展相關基礎設施不動產投資 信託基金等試點，加大綠色債券 、綠色信貸支持，推進化工、煤礦、交通等重點領域綠氫替代。

規畫還列舉，要加快建設黃河上游、河西走廊、藏東南、川滇黔桂等地的七大陸上新能源基地、水風光綜合基地、五大海上風電基地群，推進農村綠色低碳發展，如城鎮屋頂太陽能發電、千鄉萬村馭風行動等。