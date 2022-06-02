中國百強房企 前5月業績腰斬

中國房地產 信心仍未恢復，綜合克而瑞與中指研究院最新數據，百強房企前五月業績規模較去年同期腰斬52.3%，僅碧桂園、萬科、保利等三家房企銷售逾千億元（人民幣，下同），較去年同期減少12家；逾百億房企70家，較去年同期減少48家。分析認為6月將是驗證各地房市重要節點。

克而瑞數據顯示，百強房企5月實現銷售操盤金額4546.7億元，較上月增長5.6%，但單月業績年減率仍保持在較高水平，降幅達59.4%。

此外，從累計業績來看，百強房企前五個月的整體操盤業績規模年減52.3%，減幅較上月進一步擴大。

另據中指院數據顯示，2022年1至5月，TOP100房企銷售額均值為273.9億元，年減50.7%。在5月單月業績部分，TOP30房企業績均出現下滑。其中銷售額年增率腰斬的房企達13家，包括中梁控股、旭輝、美的置業、綠地、華發等；下滑幅度超過60%的房企有三家，分別為世茂、龍光及中國鐵建。

值得注意的是，今年大部分房企並未披露目標。據克而瑞統計，截至目前，僅有十餘家上市房企公開披露了全年業績目標，數量較往年40家左右的水平銳減。