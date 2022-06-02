我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧克拉荷馬醫院槍案5死 兇手攜2把槍、估近40歲

國家情報總監最新報告：查處中國間諜 不得歧視華裔

中國百強房企 前5月業績腰斬

記者黃雅慧／綜合報導

中國房地產信心仍未恢復，綜合克而瑞與中指研究院最新數據，百強房企前五月業績規模較去年同期腰斬52.3%，僅碧桂園、萬科、保利等三家房企銷售逾千億元（人民幣，下同），較去年同期減少12家；逾百億房企70家，較去年同期減少48家。分析認為6月將是驗證各地房市重要節點。

克而瑞數據顯示，百強房企5月實現銷售操盤金額4546.7億元，較上月增長5.6%，但單月業績年減率仍保持在較高水平，降幅達59.4%。

此外，從累計業績來看，百強房企前五個月的整體操盤業績規模年減52.3%，減幅較上月進一步擴大。

另據中指院數據顯示，2022年1至5月，TOP100房企銷售額均值為273.9億元，年減50.7%。在5月單月業績部分，TOP30房企業績均出現下滑。其中銷售額年增率腰斬的房企達13家，包括中梁控股、旭輝、美的置業、綠地、華發等；下滑幅度超過60%的房企有三家，分別為世茂、龍光及中國鐵建。

值得注意的是，今年大部分房企並未披露目標。據克而瑞統計，截至目前，僅有十餘家上市房企公開披露了全年業績目標，數量較往年40家左右的水平銳減。

房地產

上一則

俄羅斯未付小筆額外利息 觸發CDS賠付 恐滾成大雪球

下一則

英特爾攜越企 強攻自駕技術

延伸閱讀

三大房企發債 合計20億元 緩解資金危機

三大房企發債 合計20億元 緩解資金危機

杭州二手房交易大鬆綁 3孩家庭購買多一個名額

杭州二手房交易大鬆綁 3孩家庭購買多一個名額
房企再暴雷 融創中國違約美債利息逾1億美元

房企再暴雷 融創中國違約美債利息逾1億美元
相隔10年 李嘉誠重返中國房市競標土地

相隔10年 李嘉誠重返中國房市競標土地

熱門新聞

美國木材期貨價格從3月初來已暴跌超過50%。（美聯社）

美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%

2022-05-31 03:29

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

2022-05-30 15:03
摩根大通看好美股反彈。 路透

有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股

2022-05-28 11:18
馬斯克在回答網友提問時表示，他認為經濟有下滑的可能性「其實是件好事」。

稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了

2022-05-27 08:39
美股大漲的背後，仍然不脫Fed動向。美聯社

美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握

2022-05-28 08:59
重返辦公室的上班族遭遇日常費用大增的頭疼問題。路透

重返辦公室的上班族 遭遇頭疼問題

2022-05-30 07:29

超人氣

更多 >
馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職

馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職
強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元

強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元
奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡

奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡
CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備

CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備
拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎

拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎