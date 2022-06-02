PMI回跌 台擴張速度近2年最慢

中經院1日發布5月台灣製造業採購經理人指數 （PMI）指數持續回跌至53.5，創近二年最慢擴張速度，惟仍是連續23個月呈現擴張；其中，最具領先反應景氣動態的新增訂單與生產指數皆呈現緊縮，是5月PMI擴張速度趨緩的主因。台灣非製造業經理人指數（NMI）則受疫情 影響重挫，轉為緊縮，指數45.1。

中經院院長張傳章表示，近期經濟情勢不確定性大增，包括中國封控、歐美升息通膨等影響逐漸擴大，製造業、內需產業的信心都出現下降，各項產業景氣下修力道猛，5月調查結果，近乎全面呈現慘跌局面。

在製造業部分，4月新增訂單轉為緊縮，5月連生產指數也跟著轉為緊縮，中斷連續22個月擴張，主要是受到延單、下修砍單，以及疫情影響產線人力調動等因素所致。值得注意的還有，2月起俄烏戰爭使得原物料價格指數再度回升到80以上，但5月該指數則是大幅下跌14.8來到69.3，是2012年7月創編以來最大的回跌幅度。

張傳章表示，廠商在面臨新增訂單、生產指數轉為緊縮，以及原物料價格鬆動和去庫存壓力攀升下，製造業未來六個月展望，自2020年8月來首次呈現緊縮，5月指數再重跌8.9至44，且六大產業更從2020年6月以來，首次全數回報呈現緊縮。

中經院副院長王健全分析，今年製造業景氣有上熱下溫、上肥下瘦以及電子優於資訊等三大特色。王健全說明，上熱下溫，指的是景氣上半年、特別是第一季比較熱，4月以後出口接單開始下滑，至於上肥下瘦則是指上游好、中下游比較不好。電子優於資訊，則因電子業持續受惠於5G 、高效能運算、物聯網等新興商機，表現有支撐，相較之下消費性產品需求轉弱，資訊業受到影響。

5月台灣非製造業經理人指數（NMI）則是中斷連續十個月擴張轉為緊縮，指數驟跌10至45.1，為2020年5月以來最快緊縮速度。未來六個月展望指數則是已連續二個月緊縮，指數續跌9.9至35.8，是2020年6月以來最快緊縮速度，且NMI八大產業更是自2021年6月以來首次全數回報未來六個月展望呈現緊縮。