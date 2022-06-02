陸造車新勢力「蔚小理」 5月交付量回升

蔚來汽車。（取材自官網）

在經歷3、4月的本土疫情 重創後，中國造車新勢力「蔚小理」隨著各地推進復工復產，5月新車交付量較上月回升，但業者坦言，供應鏈 的挑戰仍然存在，預計下月生產才將進一步恢復。

據6月1日理想汽車 、小鵬汽車、蔚來汽車公布數據顯示，2022年5月，三家車廠交付量分別為1萬1496輛、1萬125輛和7024輛。

其中，理想汽車以高達165.9%的年增率，和驚人的月增率175.9%，成功超過小鵬汽車，位居三家造車新勢力之冠。在此之前，因疫情影響，供應鏈主要位於長三角地區的理想汽車一度面臨停工，以致4月單月僅交付4167輛車。

小鵬方面，交付量年增78%、月增12.5%；蔚來汽車5月交付量則年增4.7%、月增38.4%。

理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠坦言，目前理想汽車常州工廠的生產仍然沒有完全恢復正常，從而導致部分用戶的新車交付延期。他說，理想汽車正與供應商企業一起，在滿足疫情防控的要求下積極恢復產能，縮短預訂理想ONE用戶等待周期。

小鵬汽車則稱，隨著核心供應鏈加速復工復產，肇慶工廠於5月中旬恢復雙班生產，以加速交付自第一季以來積累的大量訂單。

蔚來方面指出，5月訂單需求持續強勁，隨著供應鏈企業復工復產，預計6月份生產將進一步恢復，包括ET7在內的車型交付將提速。