台塑化路州投資案暫緩 疫情過後再評估

台塑化董事長陳寳郎認為下半年充滿變數，景氣難以預估，將審慎應對。記者魏鑫陽／攝影【作者：徐薈，日期：2022-06-01，數位典藏序號：20220531230444424】

台塑化美國路州案確定暫緩，台塑化董事長陳寳郎在31日股東會上表示，時空條件已經不同，須等疫情 過後，包括戰爭、原物料、供應鏈等都確定後，再行評估。

陳寳郎強調，投資 金額高達94億美元的路州案，所有規畫都已做好了，（工程）隨時可發包出去，惟須重新評估後才能決定再啟動。

陳寳郎表示，當時會勘進行相當順利、速度很快。在2020年1月6日就把所有的規畫案做完，而且拿到美國所有環保證照。照原本進度，其實之後就可以發包工程準備動工，但沒想到，2020年2月開始遇到疫情爆發，整個世界就大亂了，美國這邊也一樣，當時因為疫情，路州政府說禁止動工。

更沒想到，美中貿易戰將全世界的供需都打亂了，現在又有物價、人工工資、通膨等問題。陳寳郎說，整體路州投資案都要重新檢討，才能重啟。

儘管路州投資案卡關，但台塑集團近期仍持續增加赴美投資項目。台塑董事長林健男就日前指出，將斥資5.64億美元擴建德州 第3期PP（聚丙烯）廠，年產能目標25萬噸，預計2023年第1季可完工投產。

另，台塑5月上旬才宣布加碼投資美國子公司，在德州康福廠區新建年產能10萬噸之1-己烯廠；完工後，6.3萬噸自用，3.7萬噸將外銷供應國際市場，預計2025年10月完工、12月投產。