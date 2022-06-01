東風集團砸9.2億收購東風汽車 取得控制權

東風集團將斥資人民幣61.6億元收購東風汽車55%股份。（取材自每日經濟新聞）

中國車企東風集團將斥資人民幣61.6億元（約9.2美億元）收購東風汽車 55%股份，並取得控制權，這也意味著東風有限進一步瘦身，專注於乘用車業務板塊，也有人認為是要借殼東風汽車實現A股上市。

澎湃新聞報導，東風汽車股份有限公司30日發布公告指出，東風汽車集團股份有限公司（簡稱東風集團）與東風汽車控股股東東風汽車有限公司（簡稱東風有限）簽署「股份轉讓協議」，約定東風有限向東風集團轉讓其持有的東風汽車5.98億股股份（占東風汽車已發行股份總數的29.9%），協議轉讓價格為每股人民幣5.6元。

東風汽車在公告中表示，此次交易前，東風有限持有公司12.02億股股份，占已發行股份總數的60.1%，為控股股東及實際控制人。此次交易完成後，東風汽車控股股東將由東風有限變更為東風集團；實際控制人將由東風有限變更為中國國務院 國有資產監督管理委員會。

公告顯示，東風有限為中外合資企業，東風集團及日產（中國）投資 有限公司（簡稱日產中國）分別持有東風有限50%股權，東風有限無控股股東或實際控制人。

據了解，2013年，東風有限將中重型商用車業務整體出售給東風集團，剝離了中重型商用車業務；2019年，東風有限又將旗下零組件業務注入東風科技。東風有限未來主要聚焦於東風日產、東風啟辰與東風英菲尼迪的乘用車業務，本次交易是東風有限進一步調整業務布局、聚焦乘用車業務的重要舉措。

而業界人士認為，東風集團也有可能借殼東風汽車實現A股上市。自2005年港股上市不久後，東風集團就有意在A股上市；2009年，東風集團高層曾公開表示表示正在研究回歸A股計畫；2020年9月，東風集團正式啟動了深交所創業板上市輔導。

不過，東風集團遲遲未在創業板掛牌上市，去年9月，東風集團發布公告指出，決定向深交所撤回在創業板上市的申請文件，並擬申請首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在深交所主板上市，目前無透露任何新進展。

東風集團主營業務包括研發、製造及銷售商用車、乘用車等。去年東風集團股份收入約人民幣1130.08億元（約170.4美億元），年增4.2%，淨利潤人民幣113.9億元（約17.1美億元），年增5.8%。

東風汽車集團有限公司持有東風集團66.86%的股權，為東風集團的控股股東；中國國務院國資委為東風集團的實際控制人。