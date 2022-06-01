深圳樓市重見日光盤 「海德園」239套千萬級豪宅半天售罄
深圳重現日光盤（開盤當日即售罄），位於深圳市福田區的知名樓盤「海德園」239套千萬級別豪宅半天售罄，僅六小時便攬金人民幣57億元（約8.5億美元）。
豪宅熱賣，5月樓市也出現回穩跡象，中指研究院統計，5月樓市整體成交持續上漲，年減率收窄，部分二三線熱點城市成交量率先回升且漲幅明顯。分析認為穩樓市政策正在發揮效用。
據證券時報報導，海德園A區239套住宅，均價約每平方米人民幣12.6萬、總價最低近人民幣1800萬元（約271.5萬美元）的所有房源，六個小時全部選購完畢，熱銷盛況締造了深圳2022年新房項目中第一個「日光」盤。
而豪宅熱度也延伸至法拍房。以阿里拍賣網上貼出的十套位於深圳市南山區留仙大道寶能城花園的房屋為例，拍賣的每房平均建築面積約152平方米，起拍價約人民幣1504萬元（約226.8萬美元），折合單價約每平方米人民幣9.85萬元（約1.48萬美元）。截至5月30日每套房源圍觀人數均超過2000，B座1單元22B房圍觀人數已超8000。
易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，對於總價超過人民幣千萬的「豪宅」，從深圳等一線城市的角度來說，許多購房者還是擁有購買實力。
此外，中原地產統計的資料顯示，2022年前4個月深圳豪宅項目成交都高於400套，略多於去年同期，頂豪市場是穩中有升的，隨著二手房參考價的執行，豪宅買家全款購房的比例超過5成以上。
豪宅法拍市場也很火熱。在阿里拍賣網，10套位於深圳市南山區留仙大道寶能城花園的房屋將在6月30日至7月1日進行司法拍賣，面積約152平方米，起拍價約1504萬元人民幣（226.8萬美元），折合單價約每平方米人民幣9.85萬元（約1.4萬美元），與周邊二手房參考價相近。
這批法拍房源上線後迅速引起熱議。截至5月30日每套房源圍觀人數均超過2000，B座1單元22B房圍觀人數已超8000。此外，在標的物介紹中提及，拍賣成交時，稅、費、應補地價、土地使用費等雙方需繳納的一切費用均由買受人承擔。因此，高額的交易稅費也成為市場討論的焦點之一。
在北京，頂級豪宅「萬柳書院」最近一戶拍出刷新北京法拍市場的天花板，該屋約300平方米，估價5500萬人民幣（約829.6萬美元），共有8人報名，每人都繳納了人民幣1100萬元（約165.9萬美元）保證金，超過1萬6000人圍觀。最後經你追我趕117輪，由一名神秘買家以人民幣1.09億元（約.1644萬美元）拿下，單價直接來到每平方米人民幣36.6萬元（約5.5萬美元），比原先估價的兩倍還高。
據阿里法拍顯示，5月14日上午萬柳書院先後成交兩套法拍房，除這套拍出人民幣36.6萬元的單價外，另一套也拍出每平米人民幣29.6萬元（約4.4萬美元）的高價。網上顯示阿里法拍還有三個待拍中的萬柳書院車位，其中最高起拍價高達人民幣353.68萬元（約53.3萬美元）。
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