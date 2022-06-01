深圳樓市重見日光盤 「海德園」239套千萬級豪宅半天售罄

深圳豪宅「海德園」239戶開盤6小時賣光，吸金人民幣57億元。（取材自知乎）

深圳重現日光盤（開盤當日即售罄），位於深圳市福田區的知名樓盤「海德園」239套千萬級別豪宅半天售罄，僅六小時便攬金人民幣57億元（約8.5億美元）。

豪宅熱賣，5月樓市也出現回穩跡象，中指研究院統計，5月樓市整體成交持續上漲，年減率收窄，部分二三線熱點城市成交量率先回升且漲幅明顯。分析認為穩樓市政策正在發揮效用。

據證券 時報報導，海德園A區239套住宅，均價約每平方米人民幣12.6萬、總價最低近人民幣1800萬元（約271.5萬美元）的所有房源，六個小時全部選購完畢，熱銷盛況締造了深圳2022年新房項目中第一個「日光」盤。

而豪宅熱度也延伸至法拍房。以阿里拍賣 網上貼出的十套位於深圳市南山區留仙大道寶能城花園的房屋為例，拍賣的每房平均建築面積約152平方米，起拍價約人民幣1504萬元（約226.8萬美元），折合單價約每平方米人民幣9.85萬元（約1.48萬美元）。截至5月30日每套房源圍觀人數均超過2000，B座1單元22B房圍觀人數已超8000。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，對於總價超過人民幣千萬的「豪宅」，從深圳等一線城市的角度來說，許多購房者還是擁有購買實力。

此外，中原地產統計的資料顯示，2022年前4個月深圳豪宅項目成交都高於400套，略多於去年同期，頂豪市場是穩中有升的，隨著二手房參考價的執行，豪宅買家全款購房的比例超過5成以上。

豪宅法拍市場也很火熱。在阿里拍賣網，10套位於深圳市南山區留仙大道寶能城花園的房屋將在6月30日至7月1日進行司法拍賣，面積約152平方米，起拍價約1504萬元人民幣（226.8萬美元），折合單價約每平方米人民幣9.85萬元（約1.4萬美元），與周邊二手房參考價相近。

這批法拍房源上線後迅速引起熱議。截至5月30日每套房源圍觀人數均超過2000，B座1單元22B房圍觀人數已超8000。此外，在標的物介紹中提及，拍賣成交時，稅、費、應補地價、土地使用費等雙方需繳納的一切費用均由買受人承擔。因此，高額的交易稅費也成為市場討論的焦點之一。

北京頂級豪宅「萬柳書院」最近一戶拍出刷新北京法拍市場的天花板，每平米單價來到36.6萬人民幣。（取材自房天下）

在北京 ，頂級豪宅「萬柳書院」最近一戶拍出刷新北京法拍市場的天花板，該屋約300平方米，估價5500萬人民幣（約829.6萬美元），共有8人報名，每人都繳納了人民幣1100萬元（約165.9萬美元）保證金，超過1萬6000人圍觀。最後經你追我趕117輪，由一名神秘買家以人民幣1.09億元（約.1644萬美元）拿下，單價直接來到每平方米人民幣36.6萬元（約5.5萬美元），比原先估價的兩倍還高。

據阿里法拍顯示，5月14日上午萬柳書院先後成交兩套法拍房，除這套拍出人民幣36.6萬元的單價外，另一套也拍出每平米人民幣29.6萬元（約4.4萬美元）的高價。網上顯示阿里法拍還有三個待拍中的萬柳書院車位，其中最高起拍價高達人民幣353.68萬元（約53.3萬美元）。