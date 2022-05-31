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專家：三路並進 催動中國經濟復甦

記者林宸誼／綜合報導

如何恢復受疫情衝擊的中國經濟，中國國家發改委表示，已召開專家視訊座談會，專家建議，要更大力度促進消費恢復，切實穩住宏觀經濟大盤，持續優化收入分配結構穩步擴大消費，更大力度穩定就業市場。

專家們建議，要加強政策研判，多措並舉精準發力，促進消費市場平穩發展。一是堅持長期改革和短期政策相結合。加強收入分配格局和內需結構調整，抓好「牛鼻子」，盯緊「慢變量」，錨定目標不鬆勁，持續優化收入分配結構，穩步擴大居民消費。

二是更大力度穩定就業市場。持續加大對中小微企業和個體工商戶支持力度，採取財政、金融以及一些產業優惠政策，降低企業財務負擔，促進平台經濟健康發展，帶動更多就業，通過工程建設增加農民工就業崗位，持續做好就業服務。

三是更好保障低收入群體基本生活。在保市場主體的基礎上，更大力度保障重點封控地區居民和弱勢群體日常生活。紮實保障民生，靈活採用多種形式，著力穩住各類兜底保障。

專家們表示，當前，受國際環境更趨複雜嚴峻和境內疫情衝擊明顯的超預期影響，經濟放緩壓力進一步加大，面對複雜局面，有效穩定居民收入和消費形勢，更好發揮消費對經濟增長的基礎性作用尤為重要。專家們提到，目前中國境內消費占最終需求比重、居民消費占境內消費比重均明顯偏低，居民、企業、政府間收入分配格局有進一步優化空間。同時疫情以來居民消費傾向仍偏低。受不確定性增加、收入增長預期走弱等多重因素影響，居民消費傾向回升速度偏慢，制約消費增長。

就業 疫情 低收入

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